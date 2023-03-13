2023奧斯卡頒獎「5大亮點」懶人包　蕾哈娜挺孕肚獻唱

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第95屆「奧斯卡金像獎」頒獎典禮，由美國脫口秀天王「吉米金摩」擔綱主持。繼上屆典禮發生威爾史密斯掌摑克里斯洛克事件，吉米金摩第3度接下奧斯卡主持棒，必須要一肩扛下「不被呼巴掌」（to be unslappable）的重要任務，吉米金摩在奧斯卡頒獎典禮宣傳片中也幽默回應：「那很讚啊！我可不能被打，我這個人淚腺超鬆的。」由此可知，屆時典禮上將充滿自嘲酸味。
睽違11年！湯姆克魯斯重返「奧斯卡頒獎典禮」
經典電影《捍衛戰士》續集《捍衛戰士：獨行俠》，60歲湯姆克魯斯飛官英姿經典再現，創下全球票房14.89億美元佳績，本片入圍奧斯卡「最佳影片」等6項大獎提名；暌違11年，湯姆克魯斯將以製片身分出席奧斯卡頒獎典禮。名導史蒂芬史匹柏日前在奧斯卡入圍午宴上，更大力稱讚湯姆克魯斯和《獨行俠》：「救了好萊塢一命！」
猜不透！楊紫瓊、凱特布蘭琪爭奪「影后寶座」
第95屆「奧斯卡金像獎」最佳女主角5位入圍者：《TÁR塔爾》凱特布蘭琪、《金髮夢露》安娜德哈瑪斯、《致蕾絲莉》安德麗亞瑞斯波羅格、《法貝爾曼》蜜雪兒威廉絲以及《媽的多重宇宙》楊紫瓊。入圍名單中又以凱特布蘭琪、楊紫瓊兩人呼聲最高，53歲凱特布蘭琪以《TÁR塔爾》橫掃27個「最佳女主角」獎項，繼《藍色茉莉》之後，凱特布蘭琪能否拿下第二座奧斯卡影后獎座，外界都在看。60歲楊紫瓊也以《媽的多重宇宙》，連續獲得金球獎、美國演員工會獎、國家評論協會「最佳女主角」，成為本屆影后熱門人選。
史上第2人！「地表最強孕婦」蕾哈娜上台獻唱
西元2003年，凱薩琳麗塔瓊斯懷胎8個月，在奧斯卡頒獎典禮上獻唱電影《芝加哥》歌曲〈I Move On〉，成為史上第一位在奧斯卡登台演出的孕婦，當年她獲得「最佳女配角」獎項，並於獲獎10天後，順利誕下新生命。即將升格二寶媽的西洋歌壇天后蕾哈娜，也將挺孕肚上台獻唱，《黑豹2：瓦干達萬歲》入圍奧斯卡「最佳電影原創歌曲獎」主題曲〈Lift Me Up〉，炒熱現場氣氛。
好萊塢巨星齊聚！「頒獎嘉賓名單」星光熠熠
本屆奧斯卡精彩可期，除了入圍名單競爭激烈之外，表演嘉賓更是邀請到「西洋歌壇天后」蕾哈娜親臨演唱，而在「頒獎嘉賓名單」的部分也是星光雲集，包括：妮可基嫚、甄子丹、在漫威電影飾演反派「征服者康」的強納森梅傑斯、《黑豹》麥可B喬丹、「二代蜘蛛人」安德魯加菲爾德、《小美人魚》海莉貝莉等人，想看好萊塢巨星齊聚一堂，絕不容錯過這一場影壇盛會。