高虹安獻「聲」反詐反應兩極！市民倒垃圾、買東西聽得到
近來詐騙集團日益猖獗，詐騙手法層出不窮，新竹市警察局為宣傳反詐騙，特別邀請新竹市長高虹安獻唱五月天金曲《突然好想你》，藉由歌聲加上反詐短語，希望透過「洗腦」方式，提醒民眾慎防各種詐騙手法，小心查證不要被騙。
Newtalk新聞
近期新竹民眾在倒垃圾時，聽到有位女生在唱「最怕空氣突然安靜，最怕朋友突然的關心……。」讓大家疑惑怎麼不是原本的〈給愛麗絲〉或〈少女的祈禱〉? 新竹市警局表示，這是警方邀請市長高虹安獻「聲」，就不同類型的詐騙手法，錄製提醒式短語5則，進行反詐意識宣導。
新竹市警局長張素菱日前也到電台錄製反詐騙宣導影音，分析詐騙集團的慣用話術及伎倆，並錄製反詐短語4則，加上市長高虹安的反詐短語共9則，同步自3月9日起，於新竹市垃圾車定點出勤時段，以及各大賣場、宮廟、健身中心、商家等強力放送，要讓防詐資訊能深植市民腦海中。
不過，對於新竹市府這種做法，市民在網路反映「兩極化」，有人說「市長歌聲不錯」，但也有人說「根本不知道垃圾車要來」，還有人則稱「高虹安拿公款玩樂唱歌不做正事」。
新聞來源為Newtalk新聞
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