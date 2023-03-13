經典賽／壯壯親吐無緣應援原因　爆啦啦隊「每天都在哭」

奧斯卡超糗一刻！5大尷尬癌發作瞬間　裸男奔逃最離奇

▲曾有裸男在奧斯卡殿堂奔跑。（圖／翻攝自Oscars YouTube）
▲曾有裸男在奧斯卡殿堂奔跑。（圖／翻攝自Oscars YouTube）

記者楊穎軒／綜合報導

第95屆奧斯卡金像獎將在台灣時間13日凌晨於洛杉磯杜比劇院登場，去年黑人巨星威爾史密斯（Will Smith）掌摑事件讓頒獎典禮蒙塵，今年還特別設立「緊急危機處理小組」，要來應對現場可能出現的突發狀況，回顧幾起歷年典禮上發生的意外插曲，「威爾一拳」似乎不算是最讓人傻眼的加碼演出。

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裸體鬍子男衝上台

第46屆奧斯卡頒獎典禮，主持人大衛尼文（David Niven）正準備介紹影后伊莉莎白泰勒（Elizabeth Taylor）出場，一名全身赤裸的男子從後方跑過，還朝台下比出勝利手勢，全場爆出驚呼、鼓掌及笑聲，大衛尼文尷尬幾秒後說：「想到他這輩子唯一得到的笑聲就是靠著把自己衣服脫光、露出『短處』，不是很有意思嗎？」眾星再度給了如雷的掌聲。

▲48年前有裸男衝上奧斯卡舞台鬧場。（圖／美聯社）
▲48年前有裸男衝上奧斯卡舞台鬧場。（圖／美聯社）
該名裸男為藝術家兼同運人士羅伯特歐寶（Robert Opel），他「遛鳥」的動機至今仍是個謎，有一說法稱這是奧斯卡製作單位瞞著大家刻意安排的橋段，但沒有獲得任何人證實。

最佳影片大烏龍

第89屆奧斯卡頒獎典禮，頒獎人華倫比提（Warren Beatty）和費唐娜薇（Faye Dunaway）頒發最佳影片，華倫比提一臉困惑地把信封交給費唐娜薇，她隨後念出得獎作品是《樂來越愛你》，當《樂來越愛你》劇組全上台、製作人都已經在發表感言時，該片製片突然飛奔上台宣布：「剛才弄錯了！《月光下的藍色男孩》，你們獲得了最佳影片。這不是一個玩笑！」

▲《樂來越愛你》製片（左一）、主持人吉米金莫（右一）給華倫比提確認正確的信封。（圖／美聯社）
▲《樂來越愛你》製片（左一）、主持人吉米金莫（右一）給華倫比提確認正確的信封。（圖／美聯社）
頒錯獎後，台下明星從歡呼鼓掌變成瞪大眼睛、面面相覷，經過徹底調查，原來負責監督學影藝院投票和處理獲獎信封的會計公司普華永道（PwC）人員遞錯了信封，把最佳女主角的信封交給華倫比提，隔天普華永道會計公司鄭重向《樂來越愛你》、《月光下的藍色男孩》、頒獎人華倫比提、費唐娜薇和奧斯卡觀眾致歉。

小珍妮佛跌倒

第85屆奧斯卡頒獎典禮，影后珍妮佛勞倫斯（Jennifer Lawrence）憑《派特的幸福劇本》獲頒最佳女主角，穿Dior淡粉色平口高級訂製服的她，拎著大蓬裙走上台領獎，怎料，才走一半當眾跌趴在階梯上，她用手摀了一下臉，立刻爬起來，模樣狼狽，講得獎感言時，珍妮佛勞倫斯自嘲：「你們站起來只是因為我跌倒而感到難過吧！太尷尬了！」而她這一摔之後，又在2015、2016年首映會跌倒。

▲珍妮佛勞倫斯跌跤瞬間。（圖／美聯社）
▲珍妮佛勞倫斯跌跤瞬間。（圖／美聯社）
約翰屈伏塔唸錯人名

第86屆奧斯卡頒獎典禮，美國男星約翰屈伏塔（John Travolta）在替《冰雪奇緣》主題曲〈Letit Go〉表演引言時，脫口：「歡迎才華洋溢且獨一無二的愛黛兒戴齊姆（Adele Dazeem）！」但其實演唱人的芳名是伊迪娜曼佐（Idina Menzel），約翰屈伏塔事後發聲明，懊惱不已：透過公關發表聲明說：「感覺糟糕透了！我敲自己腦袋一天了！伊迪娜曼佐會怎麼說？她會說Letit Go、Let it Go吧！」誠摯向伊迪娜曼佐道歉。

▲約翰屈伏塔（右）口誤隔年和伊迪娜曼佐同台，向女方賠不是。（圖／美聯社）
▲約翰屈伏塔（右）口誤隔年和伊迪娜曼佐同台，向女方賠不是。（圖／美聯社）
影后拒絕為性侵嫌疑犯鼓掌

第89屆奧斯卡頒獎典禮，以《海邊的曼徹斯特》角逐影帝且呼聲最高的美國男星凱西艾佛列克（Casey Affleck），2010年遭2名女同事控訴性騷擾的事件被翻出，後來他不負眾望奪下最佳男主角，頒獎給他的美國女星布麗拉森（Brie Larson）雖然仍相當有風度的給了凱西艾佛列克一個恭賀的擁抱，但接下來她就退到一邊，刻意沒有給對方鼓掌，前一年布麗拉森才以《不存在的房間》性侵受害者角色獲頒奧斯卡影后。

▲布麗拉森（左）與講完感言的凱西艾佛列克一起走回後台。（圖／美聯社）
▲布麗拉森（左）與講完感言的凱西艾佛列克一起走回後台。（圖／美聯社）
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110

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