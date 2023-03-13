奧斯卡超糗一刻！5大尷尬癌發作瞬間　裸男奔逃最離奇

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第46屆奧斯卡頒獎典禮，主持人大衛尼文（David Niven）正準備介紹影后伊莉莎白泰勒（Elizabeth Taylor）出場，一名全身赤裸的男子從後方跑過，還朝台下比出勝利手勢，全場爆出驚呼、鼓掌及笑聲，大衛尼文尷尬幾秒後說：「想到他這輩子唯一得到的笑聲就是靠著把自己衣服脫光、露出『短處』，不是很有意思嗎？」眾星再度給了如雷的掌聲。
該名裸男為藝術家兼同運人士羅伯特歐寶（Robert Opel），他「遛鳥」的動機至今仍是個謎，有一說法稱這是奧斯卡製作單位瞞著大家刻意安排的橋段，但沒有獲得任何人證實。
最佳影片大烏龍
第89屆奧斯卡頒獎典禮，頒獎人華倫比提（Warren Beatty）和費唐娜薇（Faye Dunaway）頒發最佳影片，華倫比提一臉困惑地把信封交給費唐娜薇，她隨後念出得獎作品是《樂來越愛你》，當《樂來越愛你》劇組全上台、製作人都已經在發表感言時，該片製片突然飛奔上台宣布：「剛才弄錯了！《月光下的藍色男孩》，你們獲得了最佳影片。這不是一個玩笑！」
頒錯獎後，台下明星從歡呼鼓掌變成瞪大眼睛、面面相覷，經過徹底調查，原來負責監督學影藝院投票和處理獲獎信封的會計公司普華永道（PwC）人員遞錯了信封，把最佳女主角的信封交給華倫比提，隔天普華永道會計公司鄭重向《樂來越愛你》、《月光下的藍色男孩》、頒獎人華倫比提、費唐娜薇和奧斯卡觀眾致歉。
小珍妮佛跌倒
第85屆奧斯卡頒獎典禮，影后珍妮佛勞倫斯（Jennifer Lawrence）憑《派特的幸福劇本》獲頒最佳女主角，穿Dior淡粉色平口高級訂製服的她，拎著大蓬裙走上台領獎，怎料，才走一半當眾跌趴在階梯上，她用手摀了一下臉，立刻爬起來，模樣狼狽，講得獎感言時，珍妮佛勞倫斯自嘲：「你們站起來只是因為我跌倒而感到難過吧！太尷尬了！」而她這一摔之後，又在2015、2016年首映會跌倒。
約翰屈伏塔唸錯人名
第86屆奧斯卡頒獎典禮，美國男星約翰屈伏塔（John Travolta）在替《冰雪奇緣》主題曲〈Letit Go〉表演引言時，脫口：「歡迎才華洋溢且獨一無二的愛黛兒戴齊姆（Adele Dazeem）！」但其實演唱人的芳名是伊迪娜曼佐（Idina Menzel），約翰屈伏塔事後發聲明，懊惱不已：透過公關發表聲明說：「感覺糟糕透了！我敲自己腦袋一天了！伊迪娜曼佐會怎麼說？她會說Letit Go、Let it Go吧！」誠摯向伊迪娜曼佐道歉。
影后拒絕為性侵嫌疑犯鼓掌
第89屆奧斯卡頒獎典禮，以《海邊的曼徹斯特》角逐影帝且呼聲最高的美國男星凱西艾佛列克（Casey Affleck），2010年遭2名女同事控訴性騷擾的事件被翻出，後來他不負眾望奪下最佳男主角，頒獎給他的美國女星布麗拉森（Brie Larson）雖然仍相當有風度的給了凱西艾佛列克一個恭賀的擁抱，但接下來她就退到一邊，刻意沒有給對方鼓掌，前一年布麗拉森才以《不存在的房間》性侵受害者角色獲頒奧斯卡影后。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110