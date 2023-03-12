冷氣團來襲挾雨彈！北部最冷不到10度 一圖秒懂一週天氣
今（12）日中午過後天氣驟變、氣溫也開始下降，尤其北台灣感受相當明顯，中央氣象局提醒，受到大陸冷氣團影響，今晚氣溫「直直落」，最冷的時間點落在明日至週二清晨（3/12至3/13），北部、宜花、金馬地區低溫僅攝氏11至13度，中南部、台東攝氏12至15度，且空曠、近山區會再低攝氏1至2度，請民眾一定要做好禦寒準備；冷空氣預計會在週二白天減弱，一直到週五（3/17）各地天氣都較穩定，多雲到晴，日夜溫差較大。
記者張志浩/綜合報導
氣象局指出，目前這波冷氣團的影響不容小聚，明日白天和今天相比，將有有明顯降溫，北台灣高溫低於攝氏20度，最冷時間點在週一晚上至週二清晨，夜間清晨北部、宜花、金馬攝氏11至13度，中南部、臺東12至15度，空曠、近山區會更低，下週二白天回溫後，到週五前白天各地高溫回到攝氏25至27度，低溫來到攝氏17至18度，「白天溫暖、日夜溫差大」的型態。
降雨部分，午後北部、東部地區受到鋒面影響都已經出現較明顯的雨勢，明天東半部地區及西半部山區持續有局部短暫雨，其它地區及澎湖、金門、馬祖為多雲，週二冷氣團減弱後，各地大多天氣穩定，多雲到晴，慢慢從東半部、西半部山區的局部短暫雨，轉為東半部零星雨的天氣型態。
此外，本週末（3/18至3/19週末）， 北部和東部水氣稍增，氣溫也稍微轉涼，屆時東半部、北部將轉有局部短暫雨，相較於週間，週末白天高溫稍降，略為轉涼；週一、週二基隆北海岸和宜花沿海有長浪發生的機率，週一各沿海風較大，從事海邊活動請注意安全。