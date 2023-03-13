今明冷氣團發威！3月下旬迎接「春雨」 南部缺水暫無解
今明兩天（3/13至3/14）受到大陸冷氣團影響，各地氣溫偏低，尤其北台灣、宜花和金馬地區今日至明日清晨低溫僅攝氏11至13度，局部空曠地區甚至會有攝氏10度以下的溫度出現，而中央氣象局近期也公布未來一個月的長期天氣預報，除了本週的冷氣團外，民眾需特別注意，「3月下旬」可能有一波春雨降臨，但主要集中在北台灣地區，南部缺水的情況短期較難有明顯改善。
記者張志浩/綜合報導
中央氣象局提供數據指出，未來第1週（3/11至3/17）受北方乾冷系統南下影響，各地氣溫偏低，環境場水氣少，僅北部及東半部有局部零星短暫雨，其它地區晴到多雲，北部降雨落在正常值11.7至48.4毫米的機率為60%，南部落在正常值的機率雖然也是60%，但正常值為0.0至1.6毫米。
第2週（3/18至3/24）台灣附近水氣較多，各地可能有較高的降雨機率，北部落在正常值8.7至38.4毫米的機率為50%、偏多30％，南部落在正常值0.0至1.5機率60％、偏多40％，至於展望未來第1至4週（3/11至4/7），氣象局評估，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。
氣溫部分， 未來第1週平均氣溫各地以「接近」氣候正常值的可能性最大（北部攝氏17.6至19.5度、中部攝氏19.1至20.8度、南部攝氏20.7至22.2度、東部攝氏19.7至20.9度），機率皆為60％。整題而言體醒民眾，本週要注意冷氣團的低溫影響，未來一個月尚未觀測到更強得冷空氣，降雨則是3月下旬機率會提高，請持續留意最新天氣資訊。