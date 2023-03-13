SBL／布依德狂轟42分　柏力力大勝純本土台啤

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下半場開賽沒多久，柏力力布依德又獻上灌籃美技，柏力力趁勢拉開比分，第三節結束柏力力19分領先台啤。第四節，攻勢依舊的柏力力，沒有讓台啤有追分的機會，笑納勝利。
柏力力教練吳俊雄說：「今天對方沒有外援，就全力取勝」，也表示，雖然兩個禮拜沒有比賽，開賽也遇到一些亂流，但球隊的執行系統其實不比前幾個禮拜差，不管有沒有外援，本土的攻擊才是最重要的，接下來就是一直學習，全力拚勝利。
數據方面，柏力力布依德42分19籃板4助攻、邱家佑貢獻4顆3分球外帶2抄截，3分命中率50%、陳奕綸10分；台啤陳兆豪12分、王子綱11分。
另一場賽事，臺灣銀行面對裕隆納智捷，靠著陳侑昫攻下22分，加上林柏偉關鍵三分球，終場69:66收下勝利。
開賽臺銀積極搶攻，裕隆也不是省油的燈，兩隊都打得相當積極，首節讀秒階段落後的台銀，靠著陳侑昫的假傳真切要到犯規，完成超前3分打，第一節台銀18:16領先。第二節，雙方互相拉鋸，半場結束前，臺銀林柏偉一計3分，將分差擴大至8分。
第三節臺銀王偉丞一次漂亮的背後助攻林柏偉，瑪哈尼接續灌籃，臺銀氣勢如虹。不過裕隆依舊拿出韌性，將分差慢慢縮小，第三節結束臺銀53:49領先。第四節持續膠著，裕隆夏普在籃下要到犯規，將分差縮小至一分差，夏普再投進2分，要回領先優勢，又是一陣拉鋸，臺銀林柏偉再次跳出來挹注3分攻勢，臺銀挺過壓力，收下勝利。