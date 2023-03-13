一早醒來變冬天！大陸冷氣團致低溫12-15度 體感會更冷
受大陸冷氣團南下影響，昨夜開始降溫尤以北部天氣轉變明顯，今（13）日一早醒來更有回到冬天的感覺，氣象達人彭啟明指出，「清晨一早許多地方已經跌到12-15度，和昨天中午相比落差頗大」，且這次鋒面尾端通過時將帶來了一些雨勢，北部的雲量偏多，整天陰冷、溫度大約在14-17度之間，體感上會更冷。「天氣風險」預告，明日清晨仍可能有低溫，待北方冷高壓出海後東北季風減弱，天氣才可望逐步回暖。
記者蕭涵云/綜合報導
不少民眾有感，一早醒來彷彿變冬天，昨日早已預告天氣轉變很有感的氣象達人彭啟明，早上更指出，「清晨一早許多地方已經跌到12-15度，和昨天中午相比落差頗大」。受大陸冷氣團南下影響，昨夜溫度就已逐步下滑，「天氣風險」也表示，北部天氣轉變很明顯，且這次鋒面尾端通過時也帶來了一些雨勢，今天到明天上半天沒有像前幾次一樣轉為明顯乾冷的天氣型態，北部的雲量偏多，整天的溫度大約在14-17度之間，是比較陰冷的天氣，注意體感上會更冷。
「天氣風險」預告，明天清晨仍可能有低溫，但開始高壓東移，冷空氣減弱逐漸轉為偏東風，天氣逐步回暖。而迎風面的東半部地區有局部陣雨機會，天氣較不穩定，西半部白天的天氣則會逐漸好轉，不過到了晚上環境進一步轉乾、雲量變少，輻射冷卻的作用又會變得明顯，提醒民眾反而要留意週三、週四夜晚到清晨的溫度降幅。
氣象達人彭啟明表示，「明至週五逐日回溫」，但提醒「周六可能有波鋒面接近」，也有東北風，影響程度仍待觀察。他並指出「近期中南部仍無降雨訊息」；山區雖有飄雨機會，但雨不多，對水庫幫助極度有限。大家關心「春雨」紓解南部缺水的情況，可能還要再等等，短期較難有明顯改善。