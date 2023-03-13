李尚福任中國國防部長　分析：向美示威

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文章表示，這份名單之中，身兼中共中央書記處書記的王小洪的排名在李尚福之後，令人意外。
據指出，根據過去慣例，中國副國級領導人的排名順序大致如此：政治局委員、中央書記處書記、人大副委員長、國務委員、兩高（最高法、最高檢）首長、政協副主席。
比如，10年前的李克強內閣，中央書記處書記、國務院秘書長楊晶在國務委員的排名中，在國防部長常萬全之前。
對於李尚福這次為何「力壓」王小洪，文章表示，這也許與國際形勢波詭雲譎有關。
據分析，中國國家主席習近平執政之後，提出將解放軍建設成世界一流軍隊的目標，聚焦練兵備戰。與此同時，中美惡鬥已成定局，2018年，美國因中國從俄羅斯進口武器，制裁時任中央軍委裝備發展部部長李尚福。
文章表示，眾所周知，中國國防部長最重要的職責是從事軍事交流，美國五角大樓一直認為中國國防部長權威不足，甚至想繞開直接和軍委副主席談；李尚福排名靠前，可以加強權威，同時也是向美國「示威」：「中美軍事如何交流，怎麼交流，要不要和『被制裁』的李尚福上將見面，你看著辦」。
但文章同時指出，李尚福排名在王小洪之前，可能只是在國務院系統。畢竟，作為中央書記處書記的王小洪和國監委主任劉金國，排名僅次於24名政治局委員以及國家副主席韓正。（編輯：張淑伶）1120313