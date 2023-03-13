在KTV猥褻5歲女童！暴怒雙親打死南投男　一審輕判原因曝

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經送醫檢查，院方發現李男除斷了4根肋骨外，牙齒、牙齦也有多處出現斷裂及撕裂傷，緊急搶救3天仍因敗血休克死亡，對此，李男親友認為，當天是女童跟著李男到廁所，且他本身有多名孫女，不可能會做出猥褻行為，因此決定對女童雙親提告。
雖李男遭毆打與死亡具有相當因果關係，但法官卻認為，李男傷勢在一般狀況下皆不會致命，只是因其患有糖尿病、肝病、腎臟病等，復原能力較弱，導致受傷後出現感染，進而引發肺炎、敗血性休克等問題，且事發當天，李男身體並無不適，女童雙親無法預見對方受傷後，可能會造成死亡結果，所以僅依普通傷害罪判刑。
審酌女童父母聽聞幼女遭到猥褻，一時難以壓抑情緒，才憤而動手打人，犯後亦坦承犯行，惟因雙方調解條件差距過大，至今未與死者家屬達成和解，故判女童母親5個月有其徒刑，得易科罰金15萬元，而女童父親則處7個月有期徒刑，全案可上訴。
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