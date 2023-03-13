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在KTV猥褻5歲女童！暴怒雙親打死南投男　一審輕判原因曝

▲女童家屬怒不可遏，分別以路口交通錐、徒手等方式痛毆李男，直到他無法抵抗，倒在地上哀號才罷手。（圖／示意圖／翻攝pixabay）
▲女童家屬怒不可遏，分別以路口交通錐、徒手等方式痛毆李男，直到他無法抵抗，倒在地上哀號才罷手。（圖／示意圖／翻攝pixabay）

記者陳苾暐／綜合報導

南投一名李姓男子，2020年間在埔里鎮八德路上一間KTV，猥褻友人的5歲女兒，家屬發現後，立刻找到李男，並對其動用私刑，不料意外將人打成重傷，送醫搶救宣告不治，案經審理，南投地院認為，因李男本身患有糖尿病、肝病等慢性疾病，才會在受傷後出現發炎感染，最終導致敗血性休克死亡，故改依傷害罪判處女童父母7月、5月徒刑，全案可上訴。

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據了解，2020年12月13日下午，李男與女童父母親在KTV歡唱，但酒後卻趁機將女童帶到廁所猥褻，事後家屬怒不可遏，分別以路口交通錐、徒手等方式痛毆李男，直到他無法抵抗，倒在地上哀號才罷手。

▲南投地檢署。（圖／翻攝自Google map）
▲案經審理，法官判處女童父母7月、5月徒刑，全案可上訴。（圖／翻攝自Google map）
經送醫檢查，院方發現李男除斷了4根肋骨外，牙齒、牙齦也有多處出現斷裂及撕裂傷，緊急搶救3天仍因敗血休克死亡，對此，李男親友認為，當天是女童跟著李男到廁所，且他本身有多名孫女，不可能會做出猥褻行為，因此決定對女童雙親提告。

雖李男遭毆打與死亡具有相當因果關係，但法官卻認為，李男傷勢在一般狀況下皆不會致命，只是因其患有糖尿病、肝病、腎臟病等，復原能力較弱，導致受傷後出現感染，進而引發肺炎、敗血性休克等問題，且事發當天，李男身體並無不適，女童雙親無法預見對方受傷後，可能會造成死亡結果，所以僅依普通傷害罪判刑。

審酌女童父母聽聞幼女遭到猥褻，一時難以壓抑情緒，才憤而動手打人，犯後亦坦承犯行，惟因雙方調解條件差距過大，至今未與死者家屬達成和解，故判女童母親5個月有其徒刑，得易科罰金15萬元，而女童父親則處7個月有期徒刑，全案可上訴。

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※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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