建議黨中央2024藍白合？侯友宜：共融共好是我們應有態度
面對接下來的2024總統大選，新北市長侯友宜今（13）日在出席永和區行動治理座談會時，受訪被問到是否建議國民黨中央要藍白合？侯友宜再強調國家最重要的是需要不同顏色的共融、共好，唯有共融、共好，台灣才能永續發展，這是大家應有的態度。
記者吳嘉億／新北報導
媒體記者問到，外傳侯原本7、8月才會表態決定是否參選，但國民黨黨內在南投立委補選敗選後有給壓力，要求5、6月就表態。對此，侯友宜依舊表示，尊重外面很多不同的聲音，最重要的是他現在是新北市長的角色；強調每個人把自己的角色扮演好，像現在在市長的角色裡面，該做的是行動治理的里長座談會，新北市還有很多大小建設跟2030願景，要靠大家幫忙，還有很多議題要跟中央並肩作戰，推動新北市的長遠計畫。
媒體記者也問到黨內人士說希望侯之後可以放低姿態，跟黨中央一起靜下心談選舉事情。對此，侯友宜表示，尊重每個人不同的評論及思維，最重要還是要全力以赴，讓市政建設能夠做到位，這才是現階段該做的事情。
最後記者還問到，外傳鴻海集團創辦人郭台銘要與前台北市長柯文哲合體吃閉門羹，侯友宜則是仍重談說到，每個人有每個人的思維，都要給予尊重，唯有同心齊力，為國家、為人民，讓台灣更團結，做出國家最大的利益、人民最關心的福祉，這才大家應該做的事情。