分析高教人才斷層　廖俊智：博士班誘因、科研人才待遇低

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廖俊智表示，高教人才問題會越來越嚴重，除了少子化難以改變外，包括就讀博士班誘因偏低、高教科研人才待遇偏低、退休所得偏低等都可以改善。
廖俊智提到，台灣學生就讀博士班的意願日趨降低，就讀期間的獎學金與業界薪資差異大是其中一個原因，博士生可獲得的獎補助金從新台幣0到4萬元不等，平均約2萬餘元，許多學生也考量，畢業後的就業市場及薪資不具吸引力，因此不願攻讀博士。
另外，中研院研究人員及各大學教授的薪資，與歐美先進國家與鄰近亞洲國家相比也偏低，缺乏國際競爭力，目前中研院新聘學術研究獎金、教育部玉山計畫等是短期補助且有條件限制，受益人數有限，無法解決高教科研人才長期薪資待遇較低的問題。
廖俊智建議提高博士生獎補助金，拉近跟業界薪水、國外研究所距離，現職人員薪資也一樣，至少可以拉近跟國外一流大學的距離。
教育部次長林騰蛟表示，針對博士生的獎補助金，教育部有做一些檢討，看未來能否協助相關預算，並應允張廖萬堅，會在3個月內向立法院提出具體報告。
教育部表示，107年起推動「玉山學者」計畫、彈性薪資、提高教授學術研究加給10%等措施，引導學校以高教深耕經費新聘教師等，玉山學者每年最多500萬元、一次核3年，玉山青年學者每年最多150萬元、一次核5年，107年至111年共聘到202人。
另外，張廖萬堅也關注私校退場造成5年6000名大學教師失業。林騰蛟回應，教育部因應私校退場潮，協助教師轉業，設立媒合平台，有1000人登錄，目前有70人媒合成功。