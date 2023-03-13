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分析高教人才斷層　廖俊智：博士班誘因、科研人才待遇低

▲中研院長廖俊智（右）今（13）日分析高教人才斷層主因。（圖／翻攝國會頻道）
▲中研院長廖俊智（右）今（13）日分析高教人才斷層主因。（圖／翻攝國會頻道）

記者李琦瑋／台北報導

立法院教育及文化委員會今（13）日邀請教育部、國科會、銓敘部等報告「解決高教人才斷層危機，如何塑造合理高教人才退休機制」，中研院長廖俊智分析，高教人才斷層主因是就讀博士班誘因偏低、高教科研人才待遇偏低、退休所得偏低等，建議拉近與業界薪資、國外一流大學的差距。

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立委張廖萬堅指出，台灣大學教師高齡化、結構不均嚴重，101學年45到54歲佔42、43%，為教師主力，到了110學年則以55到64歲為教師主力，佔37%，50到54歲僅剩21.6%；日韓英大學50歲以上教師皆不超過50%，台灣卻逾60%；另外，111學年度我國大學教師平均出任年齡近40歲。他請廖俊智分析台灣高教人才斷層的現況。

廖俊智表示，高教人才問題會越來越嚴重，除了少子化難以改變外，包括就讀博士班誘因偏低、高教科研人才待遇偏低、退休所得偏低等都可以改善。

廖俊智提到，台灣學生就讀博士班的意願日趨降低，就讀期間的獎學金與業界薪資差異大是其中一個原因，博士生可獲得的獎補助金從新台幣0到4萬元不等，平均約2萬餘元，許多學生也考量，畢業後的就業市場及薪資不具吸引力，因此不願攻讀博士。

另外，中研院研究人員及各大學教授的薪資，與歐美先進國家與鄰近亞洲國家相比也偏低，缺乏國際競爭力，目前中研院新聘學術研究獎金、教育部玉山計畫等是短期補助且有條件限制，受益人數有限，無法解決高教科研人才長期薪資待遇較低的問題。

廖俊智建議提高博士生獎補助金，拉近跟業界薪水、國外研究所距離，現職人員薪資也一樣，至少可以拉近跟國外一流大學的距離。

教育部次長林騰蛟表示，針對博士生的獎補助金，教育部有做一些檢討，看未來能否協助相關預算，並應允張廖萬堅，會在3個月內向立法院提出具體報告。

教育部表示，107年起推動「玉山學者」計畫、彈性薪資、提高教授學術研究加給10%等措施，引導學校以高教深耕經費新聘教師等，玉山學者每年最多500萬元、一次核3年，玉山青年學者每年最多150萬元、一次核5年，107年至111年共聘到202人。

另外，張廖萬堅也關注私校退場造成5年6000名大學教師失業。林騰蛟回應，教育部因應私校退場潮，協助教師轉業，設立媒合平台，有1000人登錄，目前有70人媒合成功。

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