矽谷銀風暴美放緩升息？台幣中午強升2.03角暫收30.645元
美國矽谷銀行倒閉風暴，引發市場動盪，投資人更預期美國聯準會（Fed）可能放緩升息腳步，3月升息1碼機率飆破8成，亞洲主要貨幣兌美元強彈，新台幣兌美元今（13）日盤中也大升逾2角，一度來到30.632元，中午以30.645元、強升2.03角暫收，台北外匯經紀公司成交量也有8.3億美元。
記者顏真真／台北報導
美國勞工部公布2月非農就業人口又超預期，但失業率升、薪資增長放緩，美元指數回落，不過，隨後爆出美國矽谷銀行倒閉引發市場擔憂金融風暴再上演，原本預期美國聯準會將加快及拉長升息腳步，3月升息2碼機率達7成，但現在市場預期聯準會可能因矽谷銀行倒閉事件而放緩升息腳步，預估升息1碼機率飆破8成，美元指數更跌破104。
亞洲主要貨幣兌美元今日早盤也大舉反彈，其中韓元來到1301.95兌1美元，日圓兌美元回升至133.99附近，人民幣中間價也上修至6.9375兌1美元，離岸人民幣兌美元亦升值來到6.8802附近。
至於新台幣兌美元今日早盤也升值，以30.80元、升值4.8分開出後，原本因台股跌逾百點，新台幣升幅也受阻，但隨著台股翻紅，新台幣升勢再起，並進一步升破30.7元，來到30.632元、強升2.16角，中午則以30.645元、升值2.03角暫收。