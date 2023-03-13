經典賽／中華1：7飲恨敗給古巴！預賽戰績2勝2負無緣8強

中職／樂天桃猿公佈主題趴！上班族趴最令人期待

▲樂天女孩上班族趴。（圖／樂天提供）
▲樂天女孩上班族趴。（圖／樂天提供）

記者吳政紘/綜合報導

Rakuten Monkeys 2023年主場例行賽門票預售在今年由全家便利商店獨家取得，上半季主場預售從3月18日(六）起，桃猿快樂炒也將於全家FamiPort以及FamiTicket系統同步開賣。3月26(日)下午1:30將於環球A19廣場由樂天桃猿球員加樂天女孩舉辦READY PARTY集氣會。

我是廣告 請繼續往下閱讀
在會員卡友優先購票後，3月18日（六）10:00起在全家售票系統全面預售至每場比賽當日早上11點止(含快樂炒)，預售剩餘票券提供現場購票及兌換票兌換，現場不提供選位服務，如該場預售售罄則不提供現場售/換票。(上半季新光動紫趴、響樂趴為加價主題日)。今年特別推出「四人同樂票」，新球季起於全家售票系統單筆一次購買同區全票四張，即享整筆訂單金額100元折扣（即每張票面折價25元）。此優惠不與其他特別票價並用，且外野票不適用，新球季一起揪友進場應猿同樂！（3/15(三)會員優先開賣）

全猿主場不分一、三壘座位席，上半季全猿主場主題新企畫登場。4月2日「READY」開幕戰由「台灣代駕」冠名，全場內野限量贈送READY正反面加油拉軸，十款球星圖樣隨機發送，開幕勝利READY！4月14日首創「黑色情人節」，單身萬歲，樂內相親READY！15日與16日由樂天帶大家一起作環保，全新環保點子爆發永續愛地球；4月28日請來上班，看樂天女孩OL小姐姐如何算你的打卡時數！5月6日、7日全猿主場搖身一變成為「夯總株式會社」，夯總來點名，全家就是你家！5月20日及21日感謝伊萊克斯支持國球，全新「淨享生活」球服迎接十年，讓瑞典第一家電品牌深植您心；動紫經典主題READY！第十一屆新光動紫趴來到，三天的音樂祭動紫零距離，桃猿男兒開唱會成為你的經典嗎？六月全新企劃「響樂趴」優雅拂來，讓全猿主場成為典雅聖殿，Classical 和Jazz都READY，讓貝多芬也愛棒球！駕！駕！駕駕駕！終於等到這一盤辣年糕，台韓跨海應援文化大PK，韓國最有人氣啦啦隊準備登台！

2023年平日的主題趴更豐富，上班族趴沒工作壓力，各行各業的上班族下班後的好去處就在桃猿；此外，5月26日讓10號隊友帶著心愛寵物來到球場，跟著心愛寵物見證週五經典愛PET趴！

2023上半季全猿主場主題趴：
❏台灣代駕READY開幕戰：4/2(內野限量贈加油捲軸隨機贈送全十款)

❏黑色情人節：4/14

❏桃園市循環永續趴：4/15、4/16

❏紅布朗花園上班族趴：4/ 28

❏伊萊克斯淨享生活趴：5/20、5/21

❏遠東商銀愛PET趴：5/28

❏新光動紫趴：6/2-4(內外野全區加價並以售票系統資訊為主)

❏基復通響樂趴：6/16、6/17 (內外野全區加價並以售票系統資訊為主)

❏Pionex辣年糕趴：6/ 22

　JINS 辣年糕趴：6/ 25

售票時程
❏3/8(三) 14:00

　➥ 2023金猿 / 2022樂猿、樂猿Young卡友發送購票序號簡訊

❏3/10(五) 16:00前

　➥ 未收到簡訊者回報相關資訊至票務信箱（姓名、電話寄至 tickets-RS_monkeys@rakuten.com 逾時不候）

❏3/15(三) 12:00 ~ 20:00

　➥ 2023金猿卡友 FamiTicket、FamiPort預購

❏3/16(四) 10:00 ~ 22:00

　➥ 2022樂猿卡友 FamiTicket、FamiPort預購

❏3/17(五) 10:00 ~ 17:00

　➥ 2022樂猿Young卡友 FamiTicket、FamiPort預購

❏3/17(五) 19:00 ~ 23:00

　➥ 樂天信用卡 FamiTicket預購

❏3/18(六) 10:00

　➥ 例行賽、尊猿席（無電子票）、團猿席（無電子票）、快樂炒FamiTicket及FamiPort全面預購（快樂炒、團猿席同步開賣，預售至比賽前一晚23:59）

注意事項

1. 會員及樂天信用卡友優先購票為每人每場限4張。

2. 尊猿席、團猿席無提供電子票（會員卡友可優先購買尊猿席）。

3. 若需使用電子票功能，應選擇FamiTicket售票網，超商FamiPort機台不支援電子取票功能。

4. 快樂炒、團猿席無身心障礙票。

可能是文字的圖像

經典賽／被質疑投手抹油！古巴主帥：檢查後並沒有

經典賽／中華隊落敗！餅總發文：台灣棒球會更好

經典賽／永遠忠誠！張育成：要回美國了我愛你們

經典賽／球員休息時間不多！球評黃忠義：可以感同身受

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀