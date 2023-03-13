中職／樂天桃猿公佈主題趴！上班族趴最令人期待

我是廣告 請繼續往下閱讀
全猿主場不分一、三壘座位席，上半季全猿主場主題新企畫登場。4月2日「READY」開幕戰由「台灣代駕」冠名，全場內野限量贈送READY正反面加油拉軸，十款球星圖樣隨機發送，開幕勝利READY！4月14日首創「黑色情人節」，單身萬歲，樂內相親READY！15日與16日由樂天帶大家一起作環保，全新環保點子爆發永續愛地球；4月28日請來上班，看樂天女孩OL小姐姐如何算你的打卡時數！5月6日、7日全猿主場搖身一變成為「夯總株式會社」，夯總來點名，全家就是你家！5月20日及21日感謝伊萊克斯支持國球，全新「淨享生活」球服迎接十年，讓瑞典第一家電品牌深植您心；動紫經典主題READY！第十一屆新光動紫趴來到，三天的音樂祭動紫零距離，桃猿男兒開唱會成為你的經典嗎？六月全新企劃「響樂趴」優雅拂來，讓全猿主場成為典雅聖殿，Classical 和Jazz都READY，讓貝多芬也愛棒球！駕！駕！駕駕駕！終於等到這一盤辣年糕，台韓跨海應援文化大PK，韓國最有人氣啦啦隊準備登台！
2023年平日的主題趴更豐富，上班族趴沒工作壓力，各行各業的上班族下班後的好去處就在桃猿；此外，5月26日讓10號隊友帶著心愛寵物來到球場，跟著心愛寵物見證週五經典愛PET趴！
2023上半季全猿主場主題趴：❏台灣代駕READY開幕戰：4/2(內野限量贈加油捲軸隨機贈送全十款)
❏黑色情人節：4/14
❏桃園市循環永續趴：4/15、4/16
❏紅布朗花園上班族趴：4/ 28
❏伊萊克斯淨享生活趴：5/20、5/21
❏遠東商銀愛PET趴：5/28
❏新光動紫趴：6/2-4(內外野全區加價並以售票系統資訊為主)
❏基復通響樂趴：6/16、6/17 (內外野全區加價並以售票系統資訊為主)
❏Pionex辣年糕趴：6/ 22
JINS 辣年糕趴：6/ 25
售票時程❏3/8(三) 14:00
➥ 2023金猿 / 2022樂猿、樂猿Young卡友發送購票序號簡訊
❏3/10(五) 16:00前
➥ 未收到簡訊者回報相關資訊至票務信箱（姓名、電話寄至 tickets-RS_monkeys@rakuten.com 逾時不候）
❏3/15(三) 12:00 ~ 20:00
➥ 2023金猿卡友 FamiTicket、FamiPort預購
❏3/16(四) 10:00 ~ 22:00
➥ 2022樂猿卡友 FamiTicket、FamiPort預購
❏3/17(五) 10:00 ~ 17:00
➥ 2022樂猿Young卡友 FamiTicket、FamiPort預購
❏3/17(五) 19:00 ~ 23:00
➥ 樂天信用卡 FamiTicket預購
❏3/18(六) 10:00
➥ 例行賽、尊猿席（無電子票）、團猿席（無電子票）、快樂炒FamiTicket及FamiPort全面預購（快樂炒、團猿席同步開賣，預售至比賽前一晚23:59）
注意事項
1. 會員及樂天信用卡友優先購票為每人每場限4張。
2. 尊猿席、團猿席無提供電子票（會員卡友可優先購買尊猿席）。
3. 若需使用電子票功能，應選擇FamiTicket售票網，超商FamiPort機台不支援電子取票功能。
4. 快樂炒、團猿席無身心障礙票。