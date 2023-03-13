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中國人大通過國務院人事案　邱太三：跟過去相比差很多

▲中國全國人大通過國務院人事案，針對此次人事安排與過去相比，邱太三今於立法院答詢坦言，不怕他們生氣，但差很多。（圖／翻攝國會頻道）
▲中國全國人大通過國務院人事案，針對此次人事安排與過去相比，邱太三今於立法院答詢坦言，不怕他們生氣，但差很多。（圖／翻攝國會頻道）

記者翁子竣／台北報導

中國全國人大日前通過，由曾任上海市委書記的李強擔任新任大陸國務院總理，並接連宣布4國務院副總理及國務委員等人選。不過，陸委會主委邱太三今（13）日於立法院備詢時，被問及此次人事安排跟過去相比狀況？他坦言，坦白講也不怕對方生氣，但差很多。

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立法院內政委員會今邀陸委會與相關部會進行施政報告，並備質詢。民進黨立委邱志偉質詢表示，中國人大日前通過國務院改組，由李強擔任總理，1正4副加上5個國務委員，端看名單過去皆沒有在國務院服務經驗，另國務院各部會首長留任比例達5成以上，對於人事陸委會有無相關判斷與評論？

邱國正答詢說，依據中國自己所做的經濟數據統計與未來預估，要面對的挑戰還是很高，中國國家領導人習近平集大權於一身，核心幕僚7個常委，有專家認為是核心階層欠缺經驗。

邱志偉追問，決策階層主管含各部會國務委員與副總理，都沒有在國務院服務經驗，下面的部長或許經驗更多，留任率約6、7成，是否有能力與威望，督導署轄部會首長工作績效與表現？邱國正直言，他無法現在鐵口直斷來評斷，但可看出是想要穩住。

針對國務院人事安排，邱國正提到，中共於二十大與兩會報告強調，經濟必須要穩中求進，已現在目前所做經濟預測，及體認遭遇的問題，若核心階層都沒經驗，底下執行部門又沒經驗，風險就會更高，至少現在是老班底撐住底下，但是否撐得住還要再觀察。

邱志偉再問，此次人事安排對兩岸關係持正面或持平發展？邱國正回應，中國經濟若真的垮了，不只對兩岸，對國際都不是好現象，但到底會怎樣往下走，仍難以預算。然而，談及決策與執行部門人事安排，是否比過去好？邱國正坦言，「我們必須坦白講，也不怕他們生氣，差很多啦。」

最後，邱志偉指出，恐外行領導內行情形發生？邱國正回應，他不敢這樣講，但基本上必須小心謹慎，不只是只有他們，台商與想投資的人都要注意政策變化。

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