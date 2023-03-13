經典賽／不只張育成！中華隊1人神助攻 球迷讚低調王者
世界棒球經典賽A組預賽已經落幕，雖然中華隊日前敗陣古巴，無緣晉級8強，不過卻在週末接連逆轉義大利又贏荷蘭，已經讓不少球迷感到非常滿足。其中「張育成」亮眼表現更是讓不少人認識他。對此，就有網友討論「還有哪些中華隊默默的英雄在背後付出？」貼文引起熱烈討論，不少人都指出「吳念庭穩定軍心也功不可沒！」
記者張嘉哲/綜合報導
一名網友在PTT貼文指出「這次比賽，中華隊還有很多默默的無名英雄，吳念庭就是其中一位，回台灣第一次當國手，也沒什麼顯赫國際賽經歷，但比大賽絲毫不怯場反而更穩定，得點圈之鬼讓他自然而然的當起了五棒，他也不負球迷期待表現的很穩定，也稱職成功的保護了張育成，這屆比賽他只要上場打擊就有安心的感覺，他因為日職的淬煉更成熟，下一次的國際賽也可以讓他更證明自己了！」
貼文一出，不少網友紛紛回應「真的強，搭配張育成的打擊率，都能夠穩住軍心」、「基本功扎實，選球纏鬥能力強，沒什麼可以挑剔的」、「真的！尤其開轟2分砲真的強」、「經典賽只是讓沒關注日職的人也認識他，但他在日職表現已經很優異了」、「重點是年輕好徵召，9成篤定下一屆會再找他」、「下一屆還會有他的，期待他讓更多球迷認識他」。
而回顧這次吳念庭在經典賽表現，雖然第一場中華隊慘敗給巴拿馬，但在7局上巴拿馬因為盜壘+二壘安打得分後，7局下半中華隊有被「扣倒」壓力，吳念庭頂住壓力，轟出本屆經典賽首支全壘打，讓中華隊再添2分，讓當時比數來到4:12，讓比賽能夠繼續進行；而在對戰義大利時，也在3局下也成功回壘得分。
現年29歲的吳念庭，效力於日本職棒埼玉西武獅，雖然當年選秀順位不高，但半年時間就在二軍打出成績，拚上一軍後的表現也備受矚目，季中一度因超過四成的得點圈打擊率，獲得了「得點圈之鬼」的外號，也成為第五位在日職達成單季至少雙位數全壘打的台灣球員，雖然在這次經典賽穩定發揮版面不多，但絕對是一位低調的優秀球員！