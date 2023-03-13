Selina爆長4顆肌瘤！「3月孕肚像6月」　婦科名醫揭後果

持續低溫至明晨！未來9天下雨機率極低　留意10級強陣風

▲入夜將持續低溫至明晨，中央氣象局發布陸上強風特報，多地區達9至10級強陣風需留意。（圖／記者張志浩攝）
▲入夜將持續低溫至明晨，中央氣象局發布陸上強風特報，多地區達9至10級強陣風需留意。（圖／記者張志浩攝）

記者蕭涵云/綜合報導

大陸冷氣團乾冷空氣南下，將持續低溫至明晨，目前北部、東半部降雨緩和，不過需注意空曠地區的輻射冷卻低溫。且中央氣象局已發布陸上強風特報，東北風增強，桃園至臺南、恆春半島沿海空曠地區及蘭嶼、綠島、澎湖、金門有9至10級強陣風需留意。大家關心的中南部缺水問題，「台灣颱風論壇」根據最新數值模式顯示，「未來9天中南部下雨機率極低」，最快可能要等到22日才會有鋒面帶來降雨，旱象預期要梅雨季後才有機會可解。

我是廣告 請繼續往下閱讀
氣象達人彭啟明指出，「今清晨許多地方低溫跌到12-15度」，將估計持續低溫至明晨。目前北部、東半部降雨緩和，不過需注意空曠地區的輻射冷卻低溫。之後待高壓開始東移，冷空氣減弱逐漸轉為偏東風，天氣才可望逐步回暖。

然而中央氣象局今（13）日下午15:55已發布陸上強風特報，表示東北風增強，「桃園至臺南、恆春半島沿海空曠地區及蘭嶼、綠島、澎湖、金門有9至10級強陣風，基隆北海岸、東半部沿海空曠地區及馬祖亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪」，提醒民眾特別留意。

而日前傳出日月潭缺水危機有擴大趨勢，尤其南部降雨量創下30年以來新低，大家關心的中南部缺水問題，「台灣颱風論壇」分享根據最新數值模式顯示，「未來9天中南部下雨機率極低」，最快可能要等到22日才會有鋒面帶來降雨，水情仍然告急，旱象預期要梅雨季後才有機會可解。

▲台灣颱風論壇透露「未來一週降雨仍然稀少」。（圖／翻攝自台灣颱風論壇｜天氣特急FB）
▲台灣颱風論壇透露「未來一週降雨仍然稀少」。（圖／翻攝自台灣颱風論壇｜天氣特急FB）
▲中央氣象局今下午發布陸上強風特報。（圖／截自交通部中央氣象局官網）
▲中央氣象局今下午發布陸上強風特報。（圖／截自交通部中央氣象局官網）

一早醒來變冬天！大陸冷氣團致低溫12-15度　體感會更冷

獨／安妮亞來了！壽司郎聯名《間諜家家酒》　搶8款週邊

星巴克25週年數位體驗13天「全品項買1送1」　喝台灣特調

楊紫瓊穿仙氣白紗奪奧斯卡影后　5大戰袍雪恥「薯條裝」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀