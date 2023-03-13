持續低溫至明晨！未來9天下雨機率極低 留意10級強陣風
大陸冷氣團乾冷空氣南下，將持續低溫至明晨，目前北部、東半部降雨緩和，不過需注意空曠地區的輻射冷卻低溫。且中央氣象局已發布陸上強風特報，東北風增強，桃園至臺南、恆春半島沿海空曠地區及蘭嶼、綠島、澎湖、金門有9至10級強陣風需留意。大家關心的中南部缺水問題，「台灣颱風論壇」根據最新數值模式顯示，「未來9天中南部下雨機率極低」，最快可能要等到22日才會有鋒面帶來降雨，旱象預期要梅雨季後才有機會可解。
記者蕭涵云/綜合報導
氣象達人彭啟明指出，「今清晨許多地方低溫跌到12-15度」，將估計持續低溫至明晨。目前北部、東半部降雨緩和，不過需注意空曠地區的輻射冷卻低溫。之後待高壓開始東移，冷空氣減弱逐漸轉為偏東風，天氣才可望逐步回暖。
然而中央氣象局今（13）日下午15:55已發布陸上強風特報，表示東北風增強，「桃園至臺南、恆春半島沿海空曠地區及蘭嶼、綠島、澎湖、金門有9至10級強陣風，基隆北海岸、東半部沿海空曠地區及馬祖亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪」，提醒民眾特別留意。
而日前傳出日月潭缺水危機有擴大趨勢，尤其南部降雨量創下30年以來新低，大家關心的中南部缺水問題，「台灣颱風論壇」分享根據最新數值模式顯示，「未來9天中南部下雨機率極低」，最快可能要等到22日才會有鋒面帶來降雨，水情仍然告急，旱象預期要梅雨季後才有機會可解。