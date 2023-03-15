習近平江山／學者：兩岸政治角力趨緩 但軍事施壓不變
中共兩會於13日落幕，對於兩岸關係的部分，新任政協主席在談話中並未提到台灣；領導人習近平也僅重提「堅持一個中國原則和九二共識」。看似兩岸在政治上進入和緩期，不過在軍事方面，共機、共艦擾台則未趨緩，從時任美國眾議院議長裴洛西訪台後，中國大陸方面時至今日仍舊每日入侵我國領空、領海。
記者丁上程／台北報導
國防安全研究院戰略所所長蘇紫雲在接受《NOWnews今日新聞》訪問時，表示中共的軍事行動，基本上不會受到兩會或是兩岸政治而有太大的影響，因為多數軍事行動是既定的。而中共仍舊想把既有的陸權國家，擴張為海權國家，因此在第一島鏈的海域中，中共方面仍舊會維持一定的軍事活動。
「只是說如果沒有遇到美國有特定的軍事活動時，中共方面可能比較不會那麼有侵略性。」蘇紫雲說，譬如美國若是有船艦在南海地區活動等「特定事件」，中共方面可能就會在宮古海峽、巴士海峽有比較大規模的軍機活動。
蘇紫雲分析，中共領導人習近平近日來只是稍微減緩對外展現軍力的樣態。而就他的觀察，中共這次兩會仍舊是「強黨弱政」，仍舊緊抓著「槍桿子、刀把子、錢袋子」三個部分。
蘇紫雲說，中共今年軍費成長率是7.2%，而對比經濟成長率3%，仍舊維持著「軍費的增長是經濟增長2.4倍」，大方向並未出現改變。蘇紫雲強調，在戰略上中共仍舊會繼續發展軍事力量，但在「戰術」上就會出現彈性。