曾率千萬人反核　諾貝爾文學獎得主大江健三郎逝世

我是廣告 請繼續往下閱讀
1958年23歲時，大江健三郎以小說「飼育」成為當時史上最年輕的芥川賞得獎人。內容描述二戰期間，一架美國戰機墜毀在日本偏僻山村，機上黑人飛行員遭到村民俘虜後，與書中主人公少年經歷一連串事件。
故事中的山村有他童年時期生活的大瀨村的影子，大瀨村之後也多次成為他作品的舞台。
1963年，大江健三郎的長子大江光出生，但出生時就有頭蓋骨異常與認知障礙。隔年，大江健三郎發表以此為感悟的作品「個人的體驗」，獲得新潮社文學賞。
內容描述一名父親起初希望有認知障礙的孩子死去，在經歷各種心路歷程後，最後接受現實，決定與孩子一起活下去。大江光之後也出現在他多部作品當中。
大江健三郎的作品深受法國與美國文學影響，內容多出自於他的個人經歷，包含對殘疾的看法，以及山村與大城市間的疏離感等。
1967年，大江健三郎發表30歲後的最初長篇作品「萬延元年的足球隊」，成為當時最年輕的谷崎潤一郎賞得主，這也是他最受到推崇的作品。大江健三郎1994年獲頒諾貝爾文學獎時，這部作品被引用為他的代表作。
大江健三郎是繼川端康成以來，第二位獲得諾貝爾文學獎的日本人。兩人的獲獎演說也有所呼應。
1968年，川端康成在瑞典斯德哥爾摩獲獎時，發表演說「日本之美與我」，向世人介紹日本古典與藝術，宣揚日本之美。
20多年後，大江健三郎在斯德哥爾摩發表演說「曖昧的日本與我」，相對於川端，他把日本視為一個「曖昧」（ambiguous）的國家，強調日本不只有美好的一面。
大江健三郎曾發表諸多與政治相關的批判性作品，並在反核議題上積極發聲。
兒子大江光出生後，大江健三郎前往廣島參加反核會議，見到許多核爆倖存者，並開始了「廣島筆記」的雜誌連載。這一年，他經歷長子出生，以及接觸到反核，從此成為他終生的兩大重要議題。
2012年，大江健三郎等各界名人發起「再見核電廠 千萬人連署」活動，呼籲以太陽、風等大自然能源來取代核能發電，在311震災1週年的前1個月2月11日，在全日本主要都市及福島等地進行1千萬人連署活動。（譯者：戴雅真/核稿：楊昭彥）1120313