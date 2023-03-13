美升息2碼機率降？台幣終止連4貶 收30.651元大升1.97角
美國矽谷銀行倒閉，引發市場動盪，投資人預期美國聯準會（Fed）下周升息2碼機率大降，可能只升1碼，亞洲主要貨幣兌美元大幅彈升，新台幣兌美元今（13）日也一度強升逾2角，來到30.618元，終場收30.651元，勁揚1.97角，不僅終止連4個交易日收貶，也創3月8日以來收盤新高價，台北外匯經紀公司成交量12.23億美元。
記者顏真真／台北報導
美國勞工部公布2月非農就業人口又超預期，但失業率升、薪資增長放緩，美元指數回落，不過，隨後爆出美國矽谷銀行倒閉引發市場擔憂金融風暴再上演，原本預期美國聯準會將加快及拉長升息腳步，3月升息2碼機率達7成，但現在市場預期聯準會可能因矽谷銀行倒閉事件而放緩升息腳步，美元指數更跌破104。
亞洲主要貨幣兌美元今日也大舉反彈，韓元收升在1301.80兌1美元，日圓兌美元回升至134.52附近，人民幣中間價也上修至6.9375兌1美元，離岸人民幣兌美元亦升值來到6.899附近。
至於新台幣兌美元今日也終止連4貶走勢，以30.80元、升值4.8分開出後，原本因台股跌逾百點，新台幣升幅受阻，但隨著台股翻紅漲34.29點，外資在台股買超新台幣43.15億元，新台幣升勢也擴大，並進一步升破30.7元，一度來到30.618元、強升2.3角，終場收在30.651元，還是大升了1.97角，也創3月8日以來收盤新高價，3月7日收盤價30.594元。