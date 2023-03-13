3大科學園區逆勢而起　去年營業額4.2兆創新高

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科學園區2022年營業額4兆2,664.41億元，其中竹科1兆6,132.55億元，成長1.59%；中科1兆1,698.11億元，成長13.00%；南科1兆4,833.74億元，成長35.48%。吳政忠說，南科營業額成長，主因與台積電5奈米量產，產值拉高很多有關。
國科會提到，2022年在俄烏戰爭、中國封城及通貨膨脹等全球動盪的氛圍中，科學園區仍穩定發揮半導體產業聚落效應，涵蓋上、中、下游廠商營運動能強勁，除對國內GDP成長有所貢獻外，更鞏固台灣在全球高科技產業扮演不可或缺的地位。
檢視科學園區6大產業，積體電路產業成長22.62%、電腦及周邊產業成長30.20%、通訊產業成長25.21%、精密機械產業成長10.45%、生物技術產業成長0.84%、光電產業則衰退24.89%。
吳政忠分析，因歐美市場需求成長及產品價格上漲，建置資料中心及遠距網路傳輸需求增加，致使電腦及周邊產業成長最多、達30.20%；光電產業衰退主因是2020至2021年在宅經濟、遠距商機等需求強勁帶動下，基期墊高，2022年則因需求下降，導致面板價格下跌等影響，市場需求疲軟，終端品牌持續進行庫存調節，營業額較2021年衰退，但預估今年下半年可望回升。
展望2023年科學園區整體表現，吳政忠說，今年仍有全球通膨、俄烏戰爭未解、及美中科技戰再起等變數，持續加深全球經濟前景疑慮，國際主要預測機構皆認為今年全球經貿成長速度較2022年放緩，進一步影響台灣進出口與投資表現；預估2023年園區整體表現與2022年持平或微幅成長，今年要「戰戰兢兢」面對。