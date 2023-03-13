機票月繳制助攻旅運市場　旅遊業廉航單月銷售破千萬

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針對目前業界集合最多家廉價航空之平台「易飛網廉航機票網」進行大數據分析，結果顯示Top5最熱門銷售航段分別為台灣虎航台北─東京、台灣虎航台北─大阪、台灣虎航台北─沖繩（琉球）、台灣虎航台北─首爾及台灣虎航台北─曼谷，旅客整體平均購買廉航機票價格約為7,200元，若使用12期分期機票月繳制方案，每人平均僅月繳600元。
進一步分析旅遊目的地，前往東北亞地區旅客中，有高達九成選擇赴日本旅遊，其中逾六成選擇東京為目的地，其次為大阪，而日本二線城市航點也逐步復航中，易飛網首推佐賀為最適合深度旅遊的二線城市，交通便利且有著豐富的自然景觀及悠久的歷史文化，十分值得走訪；東南亞地區則以泰國占五成七，其中有八成旅客飛往曼谷，越南則位居第二，以前往峴港的旅客居半數為大宗。
易飛網副總經理張瑞琳接受《NOWnews》採訪表示，由於目前機票價格還是受到疫後供需上漲，只是低成本航空的票價調整速度是非常快速的，不如同於一般航空公司看整季度，低成本航空可以針對每一個班次的銷售量和價格進行即時調整，在幅度上也比較能被一般消費者接受。
不過張瑞琳指出，日本由於地面人力短缺導致航班無法起降的狀況仍在持續，而人力一定會優先供給大城市，不過由於需求力道也強勁，因此目前一線城市機位價格還是會比疫情前貴到2成到3成，業內評估如果要回穩預計要等到明（2024）年。
易飛網指出，品牌為業界集合最多家廉價航空的平台，共15家廉航票源供旅人自行客製化機票，不僅來回可搭配不同航空，且可不同航點進出，亦可線上加購行李及餐食，比價、訂位一站搞定，包括台灣虎航台北至峴港及台北至曼谷2,999元起、台灣虎航台北至佐賀3,299元起、樂桃航空台北至東京3,810元起、酷航台北至首爾2,991元起、亞洲航空台北至曼谷3,180元起及樂桃航空3月28日台北至名古屋首航3,490元起。