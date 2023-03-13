列美國制裁名單內！李尚福接中共國防部長 學者：出拐子
中共一年一度的兩會今（13）日落幕，其中為外界所注目的，莫過於國防部長由李尚福出任。身兼國務委員的李尚福，因涉中國及與俄羅斯軍火商購買戰鬥機與飛彈系統，遭到美國列為「被制裁對象」。而如今在美國欲增加與中方「國防部長對話」的情勢，啟用被制裁對象擔任國防部長，學者就分析，無疑是中國在給美國「出拐子」。
記者丁上程／台北報導
國防安全研究院戰略所所長蘇紫雲在接受《NOWnews今日新聞》訪問時指出，李尚福擔任中共國防部長是一件很有意思的事情。第一部分的原因在於中共領導人習近平要實施第二階段的軍事改革，原因在於現階段的軍事科技，包含晶片在內的關鍵技術，大多都掌握在其他人手裡，所以希望藉由李尚福來帶動軍事科技的改革。
蘇紫雲近一步分析，第二部分則是很明顯是中方要給美國「出拐子」。原因在於李尚福是遭到美國制裁的對象之一，但現階段美國一方面又想促請中國，恢復兩國之間「國防部長層級」的對話，但中國卻找一個「被制裁對象」作為國防部長，很明顯就是北京方面想表示自己無視於所謂「美國制裁」。
而李尚福之所以會遭到美方列入制裁名單中，原因在於中國分別在2017年及2018年，向俄羅斯軍火商採購蘇35戰機以及地對空飛彈系統，因此中國的中央軍委裝備發展部和當時的部長李尚福，皆被美國列為「制裁名單」，至今未被除名。