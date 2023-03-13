名家論壇》單厚之／侯友宜很快會成為眾矢之的

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事實證明，國民黨南投立委的選情比藍軍想像中的糟很多，朱立倫當時的話並非推託之詞。按照國民黨中央目前規劃的時程，總統提名要在5、6月間完成，而侯友宜陣營的期望則是要拖到7、8月，比國民黨中央規劃的更晚。
皇帝不急，急死太監。侯友宜希望晚些提名，一方面是能進一步降低「落跑」的質疑；另一方面則是，如果由黨中央主動來談提名的問題，自己就有更多和朱立倫談判的籌碼。但實際的情況，恐怕未必如侯友宜想像的那樣美好。
雖然藍軍看似已經定於一尊，無人能挑戰侯友宜「民調最強」的地位，但藍軍對侯友宜的擔憂其實也不少。最常被提及的就是侯友宜的「兩岸政策」，除了「侯侯作代誌」、「台灣不是強國棋子」之外，國民黨人自己也搞不清楚侯友宜的兩岸主張究竟為何，究竟有沒有端出一套能用的兩岸論述。
除此之外，在野的總統候選人選前要訪美「面識」、爭取美國的認同，這已經是不成文的慣例，但侯友宜至今似乎沒有任何的安排，如果等到7、8月提名後才訪美，真的來得及嗎？還是侯友宜準備打破這個慣例？侯友宜陣營沒講，國民黨人也搞不清楚。
更現實一點的問題，侯友宜現在還是新北市長，如真的成為國民黨總統候選人，侯友宜究竟是要帶職參選、請假參選還是請辭參選？國民黨也沒人搞得清楚。但這個決定會直接影響到國民黨整體的選情，侯友宜真的覺得這只是自己的事情，不需要跟國民黨、立委候選人和地方諸侯討論嗎？
侯友宜要訪美、能爭取美國的認同，跟侯友宜不訪美，對國民黨和藍軍支持者而言，顯然會有很大的不同。侯友宜請假、請辭、帶職參選，代表著不同的戰略思維，也直接影響國民黨的戰術和立委參選人對侯友宜的態度和距離。但這些問題，藍軍沒人搞得清楚，侯友宜似乎也不準備給答案。
在民進黨總統提名定於一尊之後，總統大選就正式開打，賴清德的一言一行，媒體、民眾都要問國民黨的看法。但國民黨連提名都還沒啟動，侯友宜不可能回應，弱勢的黨中央也不可能替未來的總統參選人回應，整個空戰將一面倒的向民進黨傾斜，成為賴清德唱獨腳戲的局面，對國民黨必然不利。
目前藍軍「疑朱」的氛圍仍濃，媒體和藍軍支持者把多數的心力都放在制約朱立倫；而國民黨要選立委的政治人物，則忙著拼出線，無暇他顧。但當賴清德正式出線、國民黨立委提名塵埃落定之後，藍軍和國民黨立委候選人，必然不可能容許主帥懸缺，會將矛頭轉向侯友宜，要他拿出具體的政策和戰略，描繪出一張重返執政的藍圖。
侯友宜陣營希望7、8月才確定提名的想法，根本就是天方夜譚。大概4、5月左右，所有的壓力就都會轉到侯友宜身上。期望有多深、失落就有多大，如果屆時侯友宜擺不出足以承擔民氣的架勢和能力，很快就會成為眾矢之的，從雲端摔落，甚至粉身碎骨。
●作者：朱駿／時事評論人
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