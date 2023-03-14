傳習近平下週會蒲亭後　擬與澤倫斯基視訊對談

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根據消息人士，習近平也考慮趁著出訪俄羅斯之際，訪問其他歐洲國家，不過他的全部行程尚未確定。
華爾街日報指出，若習近平真的與澤倫斯基直接對話，將代表北京在勸和俄烏方面邁出重大一步，歐洲迄今仍以懷疑態度看待北京的和平方案。
在中國上週出人意料促成沙烏地阿拉伯與伊朗復交後，勸和俄烏也將提升北京作為全球權力掮客的資格。
路透社稍早報導，習近平最快下週可能就會訪問莫斯科。華爾街日報2月曾報導，習近平準備在未來幾個月內造訪莫斯科。
這也會是習近平獲得空前第3任國家主席任期之後首次出訪；值此之際，這位69歲領導人正試圖改善自己作為全球政治家的地位，並順利因應中國與美國及其盟邦之間日益升高的競爭局面。
中國外交部並未立即回應置評請求。
華爾街日報分析，俄烏戰爭已令北京陷於不利的處境，以致北京積極促使俄烏停止衝突。由於中國與俄羅斯締結「無上限」的夥伴關係，習近平自己也與蒲亭關係緊密；另一方面，美國及其盟邦卻是對中國的不信任感與緊張程度與日俱增。在此情況下，迫使習近平在兩者之間求取平衡。
中國外交部2月發布「關於政治解決烏克蘭危機的中國立場」。這份文件共有12項，包含停火止戰、啟動和談、保護平民和戰俘、核武器用不得和戰爭打不得等，被視為中國版「烏克蘭和平計畫」。（譯者：楊昭彥/核稿：嚴思祺）1120313
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