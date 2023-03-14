誤信美開放入境傳言　數百移民硬闖美墨交界邊關

我是廣告 請繼續往下閱讀
大批移民在穿越中美洲和墨西哥、長達數千英里的旅程後，對申請美國庇護一再延誤和困難重重感到沮喪。部分移民告訴法新社，他們相信美國為慶祝所謂的「移民日」，將開放移民入境。
社群媒體上的照片顯示，包括許多婦女和兒童在內的一大群移民跑向邊界，口中還高喊「前進美國！」。
他們不久就看到帶刺鐵絲網、橙色路障和手持盾牌的警察。
協助華雷斯城移民的社工瓦倫祖拉（Enrique Valenzuela）說，美國邊防人員「當然」採取行動，關閉橋梁。
23歲的委內瑞拉人索里士（Jackson Solis）昨天也來到橋邊，查看傳言是否屬實。他說：「我們都跑去了，他們用帶刺鐵絲網圍住我們，還向我們投擲催淚瓦斯。」
移民現在必須透過美國海關與邊境保護局 （Customs and Border Protection, CBP）的應用程式完成線上庇護申請預約，尋求庇護者必須提前申請，而不能在抵達時才提出。
拜登政府一直希望阻止數量破紀錄的移民和尋求庇護者湧入美國。這些移民透過人口走私組織安排、通常危險的旅程來追求美國夢。
如今每月約有20萬非法移民企圖跨越美墨交界，其中多數來自中南美洲，他們大多會以家鄉的貧困及暴力猖獗狀況為由申請庇護。（譯者：施施/核稿：陳政一）1120313