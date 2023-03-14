MLB／去日本炸魚！日媒爆前賽揚強投Bauer將加盟日職

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根據「山田結軌」這位專門報導大聯盟的日本記者在推特上的發文，指出有消息人士向日媒「產經體育」證實，Bauer已經與日本職棒的橫濱DeNA海灣之星談好合約，將會是一紙一年短約，基本薪資為400萬美元(約台幣1.2億)，還會外帶一些激勵條款，雖然球團尚未正式發佈加盟訊息，但可能近期就會公布。
剛在一月度過32歲生日的Bauer，至今為止有10年的大聯盟生涯，分別效力過亞利桑那響尾蛇、克利夫蘭印地安人、辛辛那提紅人以及洛杉磯道奇等球隊，共有222場出賽，其中212場先發，繳出83勝69敗、防禦率3.79的成績，曾在2018年入選全明星賽，2020年的縮水賽季還以5勝4敗、防禦率1.73的成績，成為該年的國聯賽揚獎得主。
雖然不知道Bauer是否是因為家暴案件，導致在大聯盟乏人問津，但以他32歲仍在巔峰期的年紀，加上賽揚等級的身手，勢必會為日本球界帶來一波風潮，有趣的是，Bauer個人的推特帳號從數年以前就在他的帳號名稱中加上了日文片假名的翻譯名稱，還曾在2019年到日本參訪時，打趣說道「可能在退休前某個時間點，或是在大聯盟罷工的時候，考慮到日本打球」，沒想到卻是因為個人私事的因素，導致這件事情真的成真。