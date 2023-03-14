情人節甜蜜共飲！四超商咖啡優惠：拿鐵、卡布奇諾買1送1

我是廣告 請繼續往下閱讀
即日起至3/16，使用全盈+PAY購買中杯單品拿鐵、大杯蜜露珂娜膠原拿鐵享同品項買1送1優惠；此外還有濃郁的Sakimoto玉米濃湯，會員特價每杯55元，購買私品茶全品項也可享第二杯7折。天冷必添加的發熱衣也有優惠！即日起至5/2，FamilyMart Collection發熱衣全系列（石墨烯、無重力、極暖絨）任選2件半價，還有手套、圍巾等紡織品可選擇。
7-11
白色情人節3/14門市限定優惠，CITY CAFE大杯熱卡布奇諾咖啡、CITY TEA冰淇淋紅茶買1送1；行動隨時取CITY CAFE 大杯熱卡布奇諾咖啡、CITY TEA冰淇淋紅茶、CITY PRIMA冰精品燕麥拿鐵、CITY PEARL黑糖珍珠撞奶，3/16前購買同品項享買5送2優惠。同時，購買白色情人節告白咖啡案型並完成轉贈分享，可加碼獲得隨時取CITY CAFE大杯卡布奇諾買1送1專屬賣場連結。
OK超商
3/14單日限定優惠，全台門市購買中杯黑糖醇奶茶、大杯黑糖拿鐵、大杯阿華田摩卡拿鐵，享單杯8折優惠，聯名阿華田甜蜜可可飲「經典阿華田」享同品項第2杯20元；同時，OKmall雲端商城購買莊園級美式／拿鐵享同品項買10杯送5杯、買20杯送12杯，再加碼送OKpoint 1314點。
萊爾富
優惠只有今天！14日白色情人節當天購買巧克力牛奶（中杯原價45元）、炭焙鐵觀音拿鐵（大杯原價55元），同品項甜蜜價2杯70元，冰熱可以任選，等於單杯只要35元。