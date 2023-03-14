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情人節甜蜜共飲！四超商咖啡優惠：拿鐵、卡布奇諾買1送1

▲全家暖心推出熱飲買1送1活動，使用全盈+PAY購買大杯蜜露珂娜膠原拿鐵享買1送1。（圖／全家提供）
▲全家暖心推出熱飲買1送1活動，使用全盈+PAY購買大杯蜜露珂娜膠原拿鐵享買1送1。（圖／全家提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

今（14）日為白色情人節，又適逢寒流低溫來襲，別忘準備一杯熱飲給心愛的人，一起甜蜜度過佳節！全家也推出全盈+PAY限定優惠，購買中杯單品拿鐵、大杯蜜露珂娜膠原拿鐵買1送1；7-11情人節限定，大杯熱卡布奇諾咖啡、冰淇淋紅茶買1送1；萊爾富巧克力牛奶、炭焙鐵觀音拿鐵，情人節甜蜜價2杯70元；OK雲端商城買拿鐵、美式買10送5、買20送12再送1314 OKpoint。

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全家

即日起至3/16，使用全盈+PAY購買中杯單品拿鐵、大杯蜜露珂娜膠原拿鐵享同品項買1送1優惠；此外還有濃郁的Sakimoto玉米濃湯，會員特價每杯55元，購買私品茶全品項也可享第二杯7折。天冷必添加的發熱衣也有優惠！即日起至5/2，FamilyMart Collection發熱衣全系列（石墨烯、無重力、極暖絨）任選2件半價，還有手套、圍巾等紡織品可選擇。

▲全家咖啡。（圖/全家提供）
▲即日起至3/16，使用全盈+PAY購買中杯單品拿鐵、大杯蜜露珂娜膠原拿鐵享同品項買1送1優惠。（圖/全家提供）
7-11

白色情人節3/14門市限定優惠，CITY CAFE大杯熱卡布奇諾咖啡、CITY TEA冰淇淋紅茶買1送1；行動隨時取CITY CAFE 大杯熱卡布奇諾咖啡、CITY TEA冰淇淋紅茶、CITY PRIMA冰精品燕麥拿鐵、CITY PEARL黑糖珍珠撞奶，3/16前購買同品項享買5送2優惠。同時，購買白色情人節告白咖啡案型並完成轉贈分享，可加碼獲得隨時取CITY CAFE大杯卡布奇諾買1送1專屬賣場連結。

▲浪漫白色情人節到來，7-11卡布奇諾、冰淇淋紅茶買一送一。（圖／7-11提供）
▲浪漫白色情人節到來，7-11卡布奇諾、冰淇淋紅茶買一送一。（圖／7-11提供）
OK超商

3/14單日限定優惠，全台門市購買中杯黑糖醇奶茶、大杯黑糖拿鐵、大杯阿華田摩卡拿鐵，享單杯8折優惠，聯名阿華田甜蜜可可飲「經典阿華田」享同品項第2杯20元；同時，OKmall雲端商城購買莊園級美式／拿鐵享同品項買10杯送5杯、買20杯送12杯，再加碼送OKpoint 1314點。

萊爾富

優惠只有今天！14日白色情人節當天購買巧克力牛奶（中杯原價45元）、炭焙鐵觀音拿鐵（大杯原價55元），同品項甜蜜價2杯70元，冰熱可以任選，等於單杯只要35元。

▲萊爾富巧克力牛奶、炭焙鐵觀音拿鐵，兩杯70元。（圖／萊爾富）
▲萊爾富巧克力牛奶、炭焙鐵觀音拿鐵兩杯70元。（圖／萊爾富）

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