股東集體提告！矽谷銀行高層被控 隱瞞「利率上升」影響
美國主要為科技與新創公司提供服務的矽谷銀行（Silicon Valley Bank，SVB），近日因鉅額虧損而宣告倒閉，事件起因主要是矽谷新創產業低迷，銀行客戶因資金需求大量提款，加上聯準會（Fed）接連升息，利率上升為該行的債券發行帶來壓力，導致SVB資產結構僵化，出現流動性風險。現在有SVB的股東集體對SVB幾位高層提起訴訟，指控他們隱瞞「利率上升將如何使矽谷銀行部門受到影響」的後果。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
根據《路透社》報導， SVB、SVB首席執行長貝克爾（Greg Becker）、SVB首席財務長貝克（Daniel Beck），遭到以薇尼潘塔（Chandra Vanipenta）為首的股東在加州聖荷西（San Jose）聯邦法院集體提告， 指控SVB未能及時披露利率上升帶來的風險與破壞，最終迎來倒閉的下場，並據此要求賠償。
這應該是針對矽谷銀行倒閉的首起訴訟，這起美國自2008年金融危機後最大的銀行倒閉事件，引發了外界對其他貸款機構的擔憂，包括科技初創企業和風險資本支持公司，以及大型區域性銀行。
矽谷銀行倒閉引發市場關注，投資者預期聯準會將放慢升息腳步，美股13日反覆波動，不過主要指數終場仍大多收跌。道瓊工業指數下跌90.50點或0.28%，收31819.14點；標準普爾指數小跌5.83點或0.15%，收3855.76點；那斯達克指數上漲49.95點或0.45%，收11188.84點；費城半導體指數小跌2.22點或0.08%，收2921.71點。
高盛經濟學家哈周斯（Jan Hatzius）指出，由於美國銀行系統出現壓力，預計不會在3月22日的會議上再度升息，而是會為銀行提供流動性、增強存戶的信心，防止擠兌等情況發生。