經典賽／古巴投手「抹油照」瘋傳！撿球當事人出面揭真相
世界棒球經典賽（WBC）A組預賽日前結束，中華隊在最終戰最上古巴時，以1：7的成績不敵古巴，也結束了本屆賽事之旅。然而引發爭議的是，比賽中，古巴的先發投手雷法（Elian Leyva）因褲子出現黑色汙漬，遭疑有塗抹外部物質，雖然後來主審判定沒有異狀，但卻也讓台灣球迷相當不滿，網路上更是瘋傳一張宣稱是「中華隊戰古巴的場邊界外球」上面黑黑的一大塊，指控古巴確實作弊。對此，拍照片的當事人也出面回應了！
記者張嘉哲/綜合報導
12日中華隊戰古巴，結果古巴隊先發投手雷法不斷摸褲子的小動作，讓中華隊總教練林岳平感到不對勁，在二局結束後向裁判抗議，雷法疑似使用外部物質，裁判也進行全面檢查，包括帽子、褲子以及投手丘上止滑粉與手套上的黏度是否相同等，雖然沒檢查有異狀，不過雷法隨後就因身體不舒服而下場，一連串怪異舉動讓球迷認為是有蹊蹺。
然而，網路上批評聲浪不斷，甚至瘋傳一張照片，各大社群留言區都可看到，該張照片是在場邊拍攝，指出是在中華隊戰古巴時撿到的場邊界外球，球上有大面積髒汙，直指這就是古巴投手作弊的鐵證，也讓不少網友痛批「真的有夠可惡！作弊仔！」、「抓到了！還不承認」等等。
不過，隨著照片瘋傳，拍下該張照片當事人則出面澄清表示「這顆球的照片是我在3/10，巴拿馬戰古巴直接接到的界外球，因為球上有濕濕黏黏的物質，所以我就在個人粉專上發文，當時的投手是巴拿馬的Javy Guerra，打者是古巴Yoan Moncada，所以說假如投手真的有抹油，那也是跟古巴無關，當然也有可能是打者球棒上的油，但我接過這麼多球以來，是沒有看過這麼濕濕黏黏的物 質，所以說我只覺得很新奇，對於一張照片被這樣移花接木，我也是很無言…」。