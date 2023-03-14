矽谷銀行出事誰的錯？CNBC：系統性問題、過於貪婪
被認為是科技初創企業和風險投資公司的可靠資金來源、已經營運40年的美國矽谷銀行（Silicon Valley Bank），受到聯準會（Fed）激進升息的打擊，資產價值大幅下跌，引發存戶恐慌並撤回資金，最終倒閉。儘管聯邦監管機構保證，所有存戶的權益都會得到保障，但不少投資者和分析師都認為，SVB危機遠非孤立事件，其根源恐怕在於更大的系統性問題。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
根據美國《全國廣播公司商業頻道》（CNBC）報導，華爾街資深交易員、Fitz-Gerald Group首席投資官吉爾拉德（Keith Fitz-Gerald）認為，矽谷長期以來存在的貪婪已經根深蒂固，以傳統觀點來看，銀行業務應該是保守甚至是無趣的，但像SVB這種性質的銀行卻能大量購買資產，而不是單純的借貸。結果，SVB持有的資產，包含美國國債和政府支持的抵押貸款證券，受到聯準會持續升息的打擊，價值大幅下跌。
摩根大通市場和投資策略主席聖布拉斯特（Michael Cembalest）也指出，SVB貸款和證券佔的比例大，黏性較高的零售存款比例卻很低，形容SVB開了一個比其他銀行更獨特、風險更高的利基市場，在利率上升、存款外流和被迫出售資產的情況下，造成巨大資本缺口。簡言之，SVB過於依賴企業存款而不是零售存款，並持有大量貸款和證券資產，使其風險明顯高於其他銀行。
吉爾拉德表示，SVB危機更多是系統故障的產物，聯邦和州監管機構沒有善盡監督之責，甚至還參與有問題的設計，需要認真審查。
隨著聯準會、美國財政部介入，吉爾拉德聲稱，危機應該不至於蔓延全球，導致2008年金融危機重演，但他個人對於系統存在這種問題感到驚訝與警惕，強調監管者和審計角色必須明確，儘管這可能會令銀行業的監管機構感到尷尬。