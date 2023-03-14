茄子蛋爆單飛解散！「10年交情敗在這」 拆夥導火線曝光
成軍即將邁向第11年的金曲樂團「茄子蛋」去年因主唱阿斌「倒嗓」，宣布無限期休團，消息曝光後讓粉絲相當震驚，一度傳出解散消息，豈料今（14）日遭週刊爆料3人決定單飛解散，而導火線則是因為「錢」分配不均的問題。
記者郭佩蓉/綜合報導
茄子蛋以〈浪流連〉、〈浪子回頭〉、〈閣愛妳一擺〉等夯曲打響知名度，更憑〈愛情你比我想的閣較偉大〉一舉奪下第33屆金曲獎年度歌曲獎。得到金曲獎後，茄子蛋聲勢大漲、邀約不斷，一場活動從40萬漲到200萬元，還傳出要在小巨蛋開唱，但2022年因為主唱阿斌聲帶受損「倒嗓」休團，甚至爆出解散傳聞。
當時團員阿德出席活動受訪闢謠，表示知道阿斌的狀況，早有心理準備，討論過後才作出暫時休團的準備，「就是放個假，努力精進自己，努力練琴，休團只是目前沒有在表演而已。」暫時也沒有設定回歸日期，並未將話說死。
不過根據《鏡週刊》報導，茄子蛋二度傳出決定單飛解散的消息，主因則是因為「酬勞分配不均」，多年革命情感敗給金錢。茄子蛋3名團員阿斌、阿德和阿任認識多年，身邊部分工作人員是成員女友，雖然以團員們的好交情來說，應該不在意拆帳比例，但不代表另一半沒意見。雖然三人有默契不對外公布相關原因，但此事已在業界傳開。拆夥後，3人目前雖然各自在演藝圈發展，但對於期待再次看到茄子蛋合體的歌迷，可能就要失望了。