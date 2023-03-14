金門失聯士兵案 邱國正：不會因為他走整個部隊就換防
陸軍金門防衛指揮部二膽守備隊一名陳姓上兵於9日清晨點名時發現失聯，陸委會主委邱太三昨日證實陳姓上兵目前人在廈門。國防部長邱國正今（14）日表示，金門陳姓上兵離營無關管教問題，部隊防務是要常檢討的，不會因為陳員離開就整個部隊換防。
記者呂炯昌／台北報導
立院今日繼續邀請行政院長陳建仁與部會首長施政報告，並備詢。邱國正會前受訪，媒體詢問希不希望把人救回來？邱國正表示，他當然希望把人救回來，如何回來要透過非軍方管道，因為有很多揣測，眾說紛紜，國軍已經在做內部了解，的的確確沒有管教的問題，軍方該負責的就會負責，但仍需要本人回來釐清，否則會被外界認為是軍方的片面之詞。
媒體追問知道離營原因嗎？邱國正，根據內部了解，陳姓上兵不是因為國軍管教問題而離開，或有所懷恨，結論要等他回來當面講，現在離營通報發了，都照程序走，等人回來後一切依法處理。
針對立委憂慮陳姓士兵伙房兵，了解二膽島兵力人數，呼籲部隊要換防，媒體問金門防務是否要有所調整？邱國正說，不管兵力、位置等要調整，不管陳姓上兵有沒有這個能耐，部隊防務工作是要經常檢討的，不會光為他一人做大幅度調整，不會因為陳員離開整個部隊就換防，調整部署是平常戰訓狀況之一。