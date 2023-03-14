冷氣團說掰掰！今起氣溫將「逐日回升」 下波變天時間曝
今（14）日早晨受到冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低，台灣本島平地最地溫出現在基隆七堵的攝氏10.5度，北部其他縣市的空曠地區則在攝氏11至13度，中南部大概攝氏13至15度，天氣風險公司分析師李至晟表示，白天起冷氣團開始減弱，中層水氣也會減少，各地將會陸續恢復成晴到多雲的天氣，氣溫也明顯回升，北部市區大約在攝氏21至23度，中南部可望來到攝氏25至27度。
記者張志浩/綜合報導
李至晟提及，下波東北季風要等到週六（3/18）才會再度報到，本週後續的上班日將因為大陸高壓持續東移，環境風向陸續轉為偏東到東南風，氣溫會逐日回升，不過近一兩天還是要留意夜間輻射冷卻造成的局部低溫；週五（3/17）白天全台都有機會來到攝氏26至29度，在中南部的內陸甚至有局部攝氏30度以上高溫，相當的溫暖。
週六東北季風南下，週末兩天在迎風面的北部、東半部地區又會短暫轉成有雨天氣。不過這次的冷空氣不強，就連北部低溫也都只有稍微下降來到攝氏16至17度，主要是轉成陰雨天後，讓白天變得比較濕涼，中南部除了沿海風浪增強外，沒有太明顯的感受，近期內還是沒有明顯降雨。
李至晟提醒，本週比較需要留意的將會是空氣品質，穩定的天氣除了沒有降雨清除大氣污染物外，白天強烈的紫外線也會催化臭氧的產生，再配合上後續西半部屬於背風面，擴散條件不佳。尤其是中南部的細懸浮微粒跟午後的臭氧都偏多，未來幾天都有亮起橙燈的機會；等到週五週六鋒面接近時，環境風向較為偏南，這時北部變成下游的弱風區，整個西半部都需要留意空氣品質。