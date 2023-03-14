張育成不孤單！愛爾達獲大聯盟轉播權 每天4場比賽爽看
充滿感動與激情的WBC世界棒球經典賽A組預賽落幕，地主中華隊雖然不幸遭到淘汰，但預賽4天的賽程內容仍讓世界看見台灣的韌性和精神，賽後被球迷譽為「國防部長」的大聯盟紅襪隊好手張育成更落下男兒淚，並在賽後表示自己獨自在美國打球感受相當孤單，但這次經典賽親身感覺到有許多人站在自己身後，不過經過這次後張育成不用再覺得孤單了，為了讓球迷們一起成為張育成的後盾，愛爾達體育家族表示將在3/31大聯盟開打起，一天轉播4場大聯盟賽事，讓大家隔海第一時間為張育成加油。
記者張志浩/綜合報導
愛爾達體育家族提及，在大聯盟開打後，用戶除了可透過MOD愛爾達體育1台或2台欣賞每日精選中文製作直播場次外，網路頻道愛爾達體育MAX台將每天加碼3場賽事原音轉播，愛爾達電視董事長陳怡君表示 「MOD愛爾達電視很榮幸能與MLB及中華電信持續合作， 取得新媒體獨家轉播權，加上 WBC 經典賽帶起的張育成熱潮，為了讓觀眾可以埸場在電視機前面為張育成加油，才決定加碼播出MLB 賽事埸次，為台灣觀眾提供一天四埸最高水準的棒球競技MLB。」
回顧本屆經典賽開打前，張育成先是傳出不接受中華隊徵召，讓2019年亞錦賽過後取得12天補充兵資格的他被網友戲稱為「逃兵」，不過他後續仍加入中華隊，並繳出「世界級強打」的打擊成績，而上賽季待過大聯盟多隻球隊的他，在中華隊集訓期間也獲得波士頓紅襪隊的大聯盟合約，據傳紅襪隊與張育成簽約一年進入40人名單，主要用以替代受傷進入60天傷兵名單的史托瑞（Trevor Story）。
如今張育成將回到美國繼續征戰，在經典賽表現優異的它也讓不少球迷直呼「紅襪真的賺到了」、「紅襪是不是開福袋開到頭獎」，中華隊總教練「餅總」林岳平也盛讚，張育成就是台灣最好的打者，並表示「張育成證明他在大聯盟也還有一席之地，雖然一開始有點小風波，但他全心全意為了國家，為了球隊，把他所能貢獻出來，感謝他這段時間在中華隊的付出。」