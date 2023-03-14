黃國書退選！羅廷瑋：綠自己人殺自己人、藍初選還沒決定
立委黃國書因履行「線民案」承諾，昨再度道歉並宣佈不選連任，外界預估下屆中6區立委選舉，藍綠將分別由現任市議員出征，國民黨呼聲甚高的羅廷瑋今表示，黃國書退選事件是民進黨「自己人殺自己人」，至於國民兩黨訂大局條款、誠信條款卡現任者換跑道，有如「小朋友互指對方先打自己」，他強調這是體制問題，每兩年就會遇到，應該提出具體方案徹底解決。
記者顏幸如／台中報導
黃國書年輕時擔任國民黨線民、協助收集黨外情資，一年多前被揭發時宣佈三退（退民進黨、退黨團、任滿退出政壇），但選民支持他繼續服務，民調也顯示他在中6選區（舊台中市中西東南區）一枝獨秀。在黨內初選之際，黃國書退或不退引起兩派拉鋸，黃國書昨天在臉書再次為線民案道歉，宣佈將信守承諾「不再參選立委連任」。
目前檯面上可能參選人選，綠營有正國會的江肇國、被視為黃國書子弟兵的黃守達，藍營則是該選區第一高票的羅廷瑋。
羅廷瑋今（14）日在市議會開議前表示，自己昨天中午接到支持者通知，才知黃國書宣佈不參選。他表示近來黃國書的地方行程跑得相當密切，「我們預料他一定會參選」，突然宣佈不選，地方都很錯愕。
黃國書決定不選，羅廷瑋說「我們很心疼他」。他表示自己是局外人，沒資格評論民進黨初選，但這陣子有很多的網路攻擊，甚至內部側翼「自己人殺自己人」，導致黃國書最後做出此決定，他只能表達祝福與關心慰問。
在國民黨部份，羅廷瑋表示，市黨部還在等明天中常會的進一步決策。對於藍綠擬對現任者訂出限制，羅廷瑋認為，無論是所謂大局條款、或更名叫誠信條款，台灣的體制就是每二年選舉一次，一定會遇到有人做一半就換跑道的事。
體制造成的困局讓相關案例層出不窮，甚至互相指責，他形容「好像小朋友互指對方先打自己」。但他在基層訪查，年輕選民多半認為第一屆沒做滿就想走，才是真正的落跑，若做滿一屆以上換跑道，會予以祝福。他呼籲藍綠白，若要訂下二分之一條款，就不要只是勸導建議，趕緊訂定具體規範，一視同仁不要有雙套標準。