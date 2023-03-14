普發現金倒數 綠委喊話中央「預登記、免壅塞、防詐騙」
全民關注的普發現金6000元，民進黨立法院黨團今（14）日召開記者會，向行政院喊話「預登記、免壅塞、防詐騙」，預先開放登記避免網路塞車，透過ATM提領現金需足夠，並保護個資防堵詐騙，另建議體諒弱勢團體，包括領有勞保年金、國民年金、老農津貼、勞工退休金、身障補助與中低收入老人津貼，六類人約400多萬人能夠直接入帳。
記者陳威叡／台北報導
民進黨立法院黨團召開記者會，幹事長鄭運鵬表示，感謝在朝野黨團努力下讓疫後特別預算出委員會，目前等待朝野協商，也很高興在野黨希望立法院長游錫堃儘早協商，大家用最快的速度讓特別預算案通過。
鄭運鵬說，過去國人都非常期待政府發放三倍券、五倍券，因此民進黨團也要求行政院要做幾件事情，包括預登記、免壅塞與防詐騙。首先此次有2千多萬人要登記領取6000元，要先把預登記系統做好，同時做好分流，避免後端領錢塞車，讓這筆錢用得安心、用得開心，希望行政院預作準備。
書記長吳琪銘則說，對於免壅塞，要求行政單位改進，早點辦理預約登記讓民眾更便利，且政府美意不能因為塞車造成民怨。副書記長林楚茵則表示，對於普發現金詐騙已經開始出現，政府應該要提早且多加宣傳。
立委劉世芳也建議，為體諒弱勢團體，包括領有勞保年金、國民年金、老農津貼、勞工退休金、身障補助與中低收入老人津貼，六類人約400多萬人，希望能夠直接入帳。