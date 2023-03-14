布蘭登費雪奪奧斯卡影帝　 2名兒子「帥到上熱搜」

第95屆「奧斯卡金像獎」頒獎典禮，台灣時間昨（13）日於美國洛杉磯舉行，54歲布蘭登費雪歷經開刀住院、喪母、離婚與性騷擾，如今以《我的鯨魚老爸》復出大銀幕，不負眾望，一舉拿下奧斯卡影帝寶座，全場歡聲雷動。而他的兩名模特兒帥兒子同場亮相，意外登上推特熱搜關鍵字。
記者黃雅琪/綜合報導
布蘭登費雪成為本屆奧斯卡影帝，他上台領獎時眼眶泛淚道：「我32年前入行，一路走來一點也不容易，我在演藝事業毀掉之前不懂珍惜，我只想說謝謝你們，沒有我的劇組，我不可能成功。身邊很多重要的人，始終一直陪伴我，像是我的兒子、伴侶，謝謝你們。」
布蘭登費雪的化妝師女友珍妮摩爾，以及兩名20多歲的兒子利蘭、霍登，也陪同父親出席典禮，兩人繼承父親的帥哥基因，目前從事專業模特兒工作，星二代亮相即登上推特熱搜，未來能否接棒演員之路，外界都在看。
《我的鯨魚老爸》故事描述，一名英語老師查理（布蘭登費雪飾）中年出櫃後，拋棄家庭與愛人私奔，如今他因為愛人過世而罹患暴食症，同時他得試圖修補與17歲女兒艾莉（莎蒂辛克飾）的關係。電影《我的鯨魚老爸》現正熱映中。
※【NOWnews 今日新聞
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