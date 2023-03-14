《黑暗榮耀2》空姐露點沒必要？劇迷破解真實意義：太強

茄子蛋爆因錢拆團！3人氣樂團也難合體　他們撕破臉互告

▲「F.I.R.」曾獲得第16屆金曲獎「最佳國語演唱新人獎」，卻在2018年爆出主唱Faye（中）「被」退團。（圖／翻攝F.I.R.臉書）
▲「F.I.R.」曾獲得第16屆金曲獎「最佳國語演唱新人獎」，卻在2018年爆出主唱Faye（中）「被」退團。（圖／翻攝F.I.R.臉書）

記者賴禹妡/綜合報導

當紅樂團「茄子蛋」去年剛獲得第33屆金曲獎年度歌曲獎，成軍邁向11年卻在去年因主唱阿斌「倒嗓」宣布無限期休團，原以為只是休息，未料今（14）日竟被週刊爆出3人決定單飛解散，導火線是因為「錢」分配不均，讓粉絲相當錯愕，歷年來也有不少樂團經歷過解約風波，《Nownews今日新聞》就整理出3個經歷過成員單飛、解散，又各自重新出發的人氣樂團成員。 

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲MP魔幻力量6人合體身影只能在演唱會DVD看見。（圖／相信提供，201608.08）
▲「MP魔幻力量」出道於2009年，2017年卻爆發主唱之一嘎嘎因桃色事件被退團，鼓手阿翔因生涯規劃自請退團又爆出外遇，雙雙和MP魔幻力量解約，剩餘團員也紛紛單飛，團體隨即宣布解散。（圖／相信音樂提供）
MP魔幻力量「風波不斷」解散！團員單飛各自重新出發

「MP魔幻力量」出道於2009年，成員包含鼓手阿翔、團長凱開、DJ鼓鼓、主唱嘎嘎與廷廷、吉他手雷堡，為台灣首組雙主唱男子樂團，曾以專輯《戰神》入圍第26屆金曲獎最佳樂團，受到許多歌迷喜愛，但2017年卻爆發主唱之一嘎嘎因桃色事件被退團，鼓手阿翔因生涯規劃自請退團又爆出外遇，雙雙和MP魔幻力量解約，DJ鼓鼓則以個人身分和公司簽新合約出道，貝斯手兼團長凱開另組團體，吉他手雷堡因合約到期解約，廷廷則是罹患憂鬱症休息後，再以本名「蕭秉治」身份重新出道，MP魔幻力量隨即宣布解散。 

▲40（左三）與懷秋（左起）、愛紗、宗華曾一起在樂壇打拚。（圖／大嘴巴粉專）
▲懷秋（左起）、愛紗、薛仕凌、宗華曾一起在樂壇打拚，2016年合約到期後，卻宣布不續約，團員們各自單飛解散。（圖／大嘴巴粉專）
大嘴巴當紅卻「無預警解散」！說掰後團體感情依舊

「大嘴巴」出道於2007年，成員包含DJ宗華、主唱愛紗及懷秋還有薛仕凌（MC40），團體以流行電音為主要曲風，曾獲得第19屆金曲獎及第22屆金曲獎的最佳演唱團體獎，包然〈結果勒〉、〈喇舌〉、〈國王皇后〉等都是膾炙人口的歌曲，但2016年合約到期後，卻宣布不續約，團員們各自單飛解散，外界謠傳是因為薛仕凌和團員不合，但被團員們一一澄清，強調大家感情很好，只是各自有規劃才會拆夥。 

▲搖滾樂團F.I.R.曾紅透半邊天，3年前解散後，前主唱Faye（中）、陳建寧（右）因合約問題相互提告。（圖／F.I.R.臉書）
▲搖滾樂團F.I.R.曾紅透半邊天，2018年卻爆出主唱Faye「被」退團。（圖／F.I.R.臉書）
F.I.R.主唱突「被」退團！昔日師徒撕破臉互告

「F.I.R.」出道於2004年，成員包含團長陳建寧、吉他手阿沁及主唱Faye，曾發表過的歌曲包含〈我們的愛〉、〈Lydia〉、〈月牙灣〉等至今仍相當熱門，也獲得第16屆金曲獎「最佳國語演唱新人獎」，但2018年卻爆出主唱Faye「被」退團，對此Faye表示相當錯愕但仍祝福，並於同年10月以本名「詹雯婷」身份單飛，F.I.R.則是強調Faye是自己堅持離團，Faye還和團長陳建寧因合約問題相互提告，真相讓外界看得撲朔迷離，第二任主唱則由韓睿（Lydia）接棒，卻因歌唱實力備受爭議。 

茄子蛋爆單飛解散！「10年交情敗在這」　拆夥導火線曝光

關繼威曾演「台灣八點檔」！影迷見畫面超驚喜：原來是他

41歲余文樂大走鐘！合照粉絲「顏值崩壞」　大小眼露老態

選秀男團成員蒸發半年！遭爆「街頭賣包子」　本人親認了

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀