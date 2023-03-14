茄子蛋爆因錢拆團！3人氣樂團也難合體　他們撕破臉互告

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「MP魔幻力量」出道於2009年，成員包含鼓手阿翔、團長凱開、DJ鼓鼓、主唱嘎嘎與廷廷、吉他手雷堡，為台灣首組雙主唱男子樂團，曾以專輯《戰神》入圍第26屆金曲獎最佳樂團，受到許多歌迷喜愛，但2017年卻爆發主唱之一嘎嘎因桃色事件被退團，鼓手阿翔因生涯規劃自請退團又爆出外遇，雙雙和MP魔幻力量解約，DJ鼓鼓則以個人身分和公司簽新合約出道，貝斯手兼團長凱開另組團體，吉他手雷堡因合約到期解約，廷廷則是罹患憂鬱症休息後，再以本名「蕭秉治」身份重新出道，MP魔幻力量隨即宣布解散。
大嘴巴當紅卻「無預警解散」！說掰後團體感情依舊
「大嘴巴」出道於2007年，成員包含DJ宗華、主唱愛紗及懷秋還有薛仕凌（MC40），團體以流行電音為主要曲風，曾獲得第19屆金曲獎及第22屆金曲獎的最佳演唱團體獎，包然〈結果勒〉、〈喇舌〉、〈國王皇后〉等都是膾炙人口的歌曲，但2016年合約到期後，卻宣布不續約，團員們各自單飛解散，外界謠傳是因為薛仕凌和團員不合，但被團員們一一澄清，強調大家感情很好，只是各自有規劃才會拆夥。
F.I.R.主唱突「被」退團！昔日師徒撕破臉互告
「F.I.R.」出道於2004年，成員包含團長陳建寧、吉他手阿沁及主唱Faye，曾發表過的歌曲包含〈我們的愛〉、〈Lydia〉、〈月牙灣〉等至今仍相當熱門，也獲得第16屆金曲獎「最佳國語演唱新人獎」，但2018年卻爆出主唱Faye「被」退團，對此Faye表示相當錯愕但仍祝福，並於同年10月以本名「詹雯婷」身份單飛，F.I.R.則是強調Faye是自己堅持離團，Faye還和團長陳建寧因合約問題相互提告，真相讓外界看得撲朔迷離，第二任主唱則由韓睿（Lydia）接棒，卻因歌唱實力備受爭議。