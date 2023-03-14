IKEA嘉年華登場！開賣「草莓鯊鯊杯」 鯊鯊醬料碟免費送
IKEA舉辦大台北春季嘉年華，超人氣鯊鯊系列活動開跑，不僅有鯊鯊店長親自上街宣傳，還有氣球打卡點、草莓霜淇淋變身「限定草莓鯊鯊杯」甜蜜回歸外，還有卡友滿額贈療癒鯊鯊筆以及消費集點拿鯊鯊醬料碟等活動，活動只在大台北地區限定，包括內湖店、新莊店、新店店、台北城市店小巨蛋。同時，特力屋推出「家的升級計畫」解謎互動遊戲，即日起至4月16日，連續四週只要加入特力屋官方LINE好友，完成趣味居家小知識挑戰，每週都有機會抽中1千元特力屋購物禮券。
記者鍾怡婷/綜合報導
IKEA春季嘉年華3月13日起正式開跑，250公分的超人氣鯊鯊店長身穿制服，駐店在新莊、內湖、新店及台北城市店-小巨蛋四間分店出入口，迎接每一位來到店內參與春季嘉年華的消費者！活動期間內，卡友於當日消費滿888元，並拍下鯊鯊氣球的照片，上傳至個人社群平台即可獲得療癒鯊鯊筆一支，讓鯊鯊陪伴你記下生活大小事！
同時，鯊鯊融入生活進軍餐桌，春季嘉年華限定的鯊鯊醬料碟，圓盤造型底部印製著可愛鯊鯊圖樣，即日起至4月30日止，當日消費單筆滿299元，即可獲得一點，累積兩點免費兌換一組鯊鯊醬料碟，一組兩款，滿足沾醬控的需求，餐桌日常更有滋味（每店每日最多兌換一點，大台北各分店加總每日最多兩點）。
春季嘉年華不僅有豐富的鯊魚周邊好禮，還有甜蜜草莓霜淇淋回歸開賣，推出限定「草莓鯊鯊杯」版本，以鯊鯊造型亮眼現身，霜淇淋上插著造型鯊魚魚尾，搭配獨家可愛造型紙杯，美味又趣味！為了邀請民眾同慶嘉年華，鯊鯊店長將於3月18日當天走出店外，於兒童新樂園發送傳單，分享春季嘉年華的豐富資訊，喜歡的民眾別忘到現場捕捉野生鯊鯊唷！
若為了迎接春天到來，要將住宅換上全新春裝，特力屋也提醒別忘免費預約特力屋「社區管家」進行諮詢、勘估丈量等服務，讓改造換新過程更省力。並且「家的升級計畫」解謎互動遊戲，即日起至4月16日開跑，連續四週只要加入特力屋官方LINE好友，完成趣味居家小知識挑戰，每週都有機會抽中1千元特力屋購物金。