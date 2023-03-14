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南部缺水有希望？下週「救命鋒面」降春雨　解渴關鍵曝光

▲近期南部面臨缺水危機，不少水庫蓄水量急劇下滑，氣象專家表示，下週可能會有鋒面帶來春雨，有望替南部解解渴。（示意圖／民眾提供）
▲近期南部面臨缺水危機，不少水庫蓄水量急劇下滑，氣象專家表示，下週可能會有鋒面帶來春雨，有望替南部解解渴。（示意圖／民眾提供）

記者張志浩/綜合報導

近期台灣無論南北降雨量都較少，雖然晴朗的天氣帶來好心情，但每到冬季和春季，南部缺水的情況都讓人不得不重視，對此氣象專家賈新興表示，下週三（3/22）傍晚後，將有鋒面南下影響，屆時彰化以北及宜花有雨，下週四（3/23）受到鋒面影響，高雄以北及宜花東地區皆有雨，這波春雨有望替南部水庫解渴，主要關鍵在下週北方的冷空氣強度是否能壓過南方的冷空氣，將長江流域的鋒面擠壓到台灣南部一點。

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賈新興指出，近期由於台灣南方的暖空氣比北風的冷空氣強上不少，因此帶有水氣的鋒面不斷被向上推擠至長江流域一帶，間接導致南部降雨稀少，不過據歐洲模式的預報分析，下週日（3/19）起，北方的冷空氣有望增強，將鋒面往下推，並在下週三、下週四為各地帶來較多的雨勢。

▲（圖／翻攝賈新興YT）
▲氣象專家賈新興表示，下週日（3/19）起，北方的冷空氣有望增強，將鋒面往下推，並在下週三、下週四為各地帶來較多的雨勢。（圖／翻攝賈新興YT）
臉書粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」也指出，「歐洲數值模式持續支持，下週三起將有一道結構完整的鋒面在台灣附近擺盪，同時吹著偏南或西南風，各地有機會進入短暫的多雨期」，不過仍提醒，但雨還沒下、水庫還沒滿之前，都要持續節約用水。

而翻開南部目前水庫的水情數據，僅台南的烏頭山水庫蓄水量78.4％、屏東牡丹水庫58.7%是超越50％，其餘包括湖山水庫、仁義潭水庫、蘭潭水庫、白河水庫、曾文水庫、南化水庫、阿公店水庫等都不足50%，且白河水庫和曾文水庫更不到20%，直接亮紅燈，期盼下週的春雨有望替南部解解渴。

▲（圖／翻攝台灣水庫即時水情）
▲南部目持續缺水，不少水庫的蓄水量都不達50％。（圖／翻攝台灣水庫即時水情）

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