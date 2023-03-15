習近平江山／「習家軍」黨政軍一把抓　超級東廠誰能擋！

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習近平不僅獲得史無前例的第三任期，更在人事名單下手，組建「習家軍」，從國務院總理李強，到人大委員長趙樂際、中央書記處書記蔡奇、常務副總理丁薛祥，中央紀律檢查委員會書記李希，乃至接任中央財經委員會辦公室主任的何立峰，個個在從政經歷上，都與習近平有相當深厚的淵源。
伴隨著「習家軍」正式就位，中國高層人事告別以往的派系之別，走向統一化。習近平在掌權10年之後，一統紅色江山的拼圖終於到位，習近平也正式展開了全面掌權的元年。
除了人事變動之外，在機構調整方面也十分受到外界注目。兩會確定了《黨和國家機構改革方案》。這是習近平上台後的第3次機構改革，前兩次分別是2013年的政府機構調整和2018年的黨政機構改革。
目前已經公佈國務院的改革事項，在全面加強黨的集中統一領導基礎上，聚焦科學技術、金融監管、數據管理、鄉村振興、知識產權、老齡工作等重點領域的機構職責優化和調整，將成立「國家金融監管委員會」，納入銀行與保險業監管工作，並且重組科技部、創立「國家數據局」，把這些金融與科技等關鍵領域，交由中共直接控制。對此，《華爾街日報》評論，表示「這是加強中共全方位領導的變革。」
另外，新的中央內務委員會（內委會），也將整合公安、移民、戶籍、交通、反恐、反間諜等項目，猶如前蘇共史達林時代的內務部，形同「超級東廠」。有分析認為，這有助中共更有效消除網路上異議意見，並更清楚了解國內資本流動的情況。
中國官媒《新華社》指出，面對國際科技競爭及外部遏止打壓，中方必須「理順科技領導和管理體制，在關鍵核心技術上攻堅克難，加快實現高水準科技自立自強。」
《華爾街日報》分析指出，中國國家主席習近平強化了對共產黨的控制之後，正試圖透過全面改革官僚機構，提升其國家科技和金融實力，以因應與西方日益加劇的競爭關係。
近年來，美國不斷針對中國祭出科技技術管制、制裁個別企業措施，都把矛頭對準半導體、AI、軍工產業。除了機構改革之外，從本屆政協委員、人大企業代表異動，也能看出中國正在集中政治、財務資源以大力發展這些產業，以避免國家競爭力衰減。
據了解，人大代表和政協委員的名單每5年調整一次，與中共高層的政策想法息息相關，而本屆名單中，不見騰訊CEO馬化騰、百度CEO李彥宏、網易CEO丁磊、京東董事會主席劉強東、搜狗CEO王小川等多位代表性的人物，取而代之的是華虹半導體董事長張素心、AI晶片開發商「寒武紀科技」董事長陳天石、電動車「小鵬汽車」董事長何小鵬、小米董事長雷軍等人。凸顯出網路科技業已失寵，且在「國家數據局」創立之後，北京當局針對該行業的監管不僅還沒結束，未來將更加劇。
有分析認為，這一次政府組織大變革，顛覆了鄧小平主張的黨政分離精神。《中國共產黨不可說的祕密》一書作者馬利德（Richard McGregor）指出，「黨和國家分離，是改革時代的一個關鍵設計特徵。」、「習近平一直以來嚷嚷著分開是多餘。現在我們看到他的理想（指黨政合一集權），終於付諸實踐。」