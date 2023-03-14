經典賽／北美內戰！美國狂轟12分7局扣倒加拿大出氣

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1局下半美國隊就展開超激烈攻勢，由擔任開路先鋒的Mookie Betts敲安開始，第二棒的「美國隊長」Mike Trout、第三棒的去年「國聯MVP」Paul Goldschmidt接連選到保送將壘包填滿，第四棒的Nolan Arenado補上適時長打，打回美國隊前2分。
2分領先的美國隊攻勢還沒完，Kyle Tucker的高飛犧牲打、J.T. Realmuto的安打、Trea Turner的內野滾地球以及Cedric Mullins的三壘安打都依序為美國再增添分數，接下來首局第二次上場打擊的Trout大棒一揮，將小白球直接轟出中外野全壘打大牆，揮出一支三分砲，首局打完美國隊已經以9比0遙遙領先。
雖然2局上半加拿大隊靠著第五棒Jared Young的陽春砲破蛋，但「山姆大叔」今天打瘋了，2局下半Tim Anderson的三壘安打先對加拿大「開魯閣」，打回此役美國第10分，J.T. Realmuto接著補上高飛犧牲打，再由Trea Turner的陽春砲為美國隊送上遙遠的祝福，2局打完美國隊就將領先拉開到11分，打得加拿大無力還擊鎖定勝局。
美國隊今天推出芝加哥白襪隊王牌投手Lance Lynn擔綱先發，僅用大會首輪規定的最多用球數65球就投完5局，僅被敲出兩支安打，挨了Young的陽春砲失一分，但本場比賽也僅失這一分，順利收下今天勝投。
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