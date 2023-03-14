中職／統一獅全員寫下新球季目標　古林睿煬：變強化玻璃

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統一獅首席教練高志綱年度目標為「隊興我榮、隊衰我悲，2023重返榮耀！」。他提到：「希望喚起對球隊的認同感，除了追求自己個人的成績之外，球隊的大家彼此之間，最主要的連結就是來自於球隊的成績，球隊的狀況也是屬於團隊裡面一份子必須要有的一個責任。」
今年回鍋接任隊長職務的陳傑憲則是寫下「靜心盡力」。陳傑憲分享寫下這句背後的故事，是因為去年有一場比賽沒有幫助到球隊，在休息室裡宣洩，隔天被林岳平總教練叫去聊聊。他說：「餅總意思是說，你現在是一位好的選手，也是球隊算領導者，那你怎麼把自己的格局放大去帶領球隊。自從那次之後感觸很深，我也覺得身為一個選手，不只要能力好，其實心態方面跟情緒方面都要控制得很好。」因此陳傑憲在休季期間沉澱好心情，以「靜」這個字，期許自己穩的時候該穩，扮演好自己的角色，帶領球隊拿下好的成績。
新球季年度目標中，當然也有不少相當有創意的，像是府城金孫古林睿煬的「強化玻璃」，獅子軍認證私下很有梗的投手江承峰寫「零確診、疫苗打三劑、一起做防疫」，外野手唐肇廷「荻野貴司」，以及守備教練周廣勝「狂賀：」。
古林笑說：「因為我知道球迷都戲稱我是玻璃人，擺脫不了這個稱號沒關係，那我就變成強化玻璃，期許今年一整季可以跟強化玻璃一樣強。」至於守備教練周廣勝寫的「狂賀：」，他分享有這樣的用意：「最後是今年結束的時候，再把它寫上去『統一獅總冠軍』。」
中職34年官辦熱身賽將於3月17號開打，接下來獅子軍透過熱身賽調整狀態，全力備戰迎接新球季到來。