備戰2024！羅致政、張宏陸合掛看板「作伙顧板橋」
民進黨將在下周一起至周五開放立委初選領表登記，民進黨板橋東區、西區立委羅致政與張宏陸，於東西區交界處合掛看板，上頭寫道「作伙顧板橋」，意指將繼續投入2024立委選舉。對此張宏陸表示，兩人除了是同黨同志外，於立院分別在內政、外交領域為板橋鄉親努力；羅致政則說，過去幾年包括爭取地方預算等都一起合作，現在也希望一起爭取鄉親支持連任立委。
記者陳威叡／台北報導
民進黨將在下周一開放立委初選領表登記，區域立委也開始為2024大選備戰，綠營板橋東區、西區立委羅致政與張宏陸分屬不同派系，日前在板橋環河西路五段與板城路口，位於東西區交界之處合掛看板，上頭寫道「作伙顧板橋」。
對此張宏陸指出，板橋雖然在立委選區一分為二，但其實是個共同生活圈，對多數人而言沒有東西區之分，自己與羅致政除了是同黨同志外，在立法院分屬內政與外交國防委員會，分別在專擅的領域，為板橋的鄉親努力，很多事都需要一起合作、互相支援，「所以懸掛聯合看板，也是很正常的事。」
羅致政表示，過去幾年包括爭取地方預算等都是與張宏陸一同合作，現在也希望一起爭取民眾的認同並連任立委，自己也將在周一前往地方黨部領表登記。