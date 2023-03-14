網紅民調支持度贏侯友宜！藍議員：盧秀燕人畜無害

根據網紅民調，盧秀燕的支持度高於侯友宜。盧秀燕是否選總統，今再度在台中市議會成為話題。議員林昊佑指出，美國在臺協會處長孫曉雅和盧秀燕私誼好，上周主動拜訪，是否看好盧秀燕更上一層樓？議員李中舉蔡英文為例，指各派系擺不平時，「人畜無害者」可以形成最大公約數。盧秀燕則一如以往，強調「議會期間，不談選舉」。
記者顏幸如／台中報導
YouTube頻道《庶民錦鯉》發起民調，「如果國民黨內初選最後只有侯友宜與盧秀燕，你支持誰？」支持新北市長侯友宜有36%、台中市長盧秀燕64%。對此侯友宜今（14）日表示，盧秀燕是一個韌性溫暖、積極負責的女首長，在台中市當市長做得有聲有色，他個人非常的敬佩。
台中市議員林昊佑質詢時指出，日前經典棒球賽在台中熱鬧舉行，聽說美國在臺協會處長孫曉雅也來拜訪台中市長。盧秀燕說，上周五她和孫曉雅交換土耳其救災經驗、光復新村救援犬基地等議題，也談到資安問題、經典賽、彼此的家庭。孫曉雅非常期待中華隊能到她的故鄉邁阿密參加大賽，可惜事與願違。
林昊佑問，孫曉雅接二連三拜訪，是否看好盧秀燕更上一層樓？他指出過去中部沒有政治人物擔任國家正副元首，中央總是重北輕南忽略台中，他雖然是無黨籍議員，和鄉親一樣認為盧秀燕是國民黨清流，如果更上一層樓，當然是地方的福氣。
林昊佑二度問盧秀燕，是否參選2024大選？盧秀燕先是沉默兩秒鐘，接著笑答，「議會期間，不談選舉，謝謝」。
對於盧秀燕民調大贏侯友宜，力挺盧選總統的國民黨議員李中表示不意外，他指出泛藍幾位檯面上人選，根本是「各自在比誰的黑粉多」。李中舉蔡英文的崛起過程為例，主張黨內各派系都擺不平時，「找人畜無害的人出來，可以形成最大公約數」，盧秀燕就是好感度最高的人選。