阿妹粉絲快來搶！高雄10場演唱會悄釋票 3/17開賣
天后張惠妹月底在高雄連開10場aMEI ASMR 世界巡迴演唱會，犒賞南部歌迷，沒想到開賣後門票秒殺，仍有人哀怨買不到票，反倒是黃牛賣票賺取暴利，歌迷瘋狂提出再加場的建議，阿妹在直播時也透露會考慮，而經過審慎評估，主辦單位宣布最後釋票，加開特A區、特C區、紅220、橙207等部分舞台視線遮蔽區，希望滿足大家的願望。
記者江芷稜/綜合報導
阿妹演唱會幾乎是票房保證，去年的台北小巨蛋12場演唱會門票，不到10分鐘就賣完，堪稱樂壇奇蹟，即使在不能用力唱跳《三天三夜》的限制上，依舊讓歌迷應到如癡如醉，為了滿足南部粉絲見到偶像的嚮往，阿妹南下高雄辦10場演唱會，沒想到黃牛直接包下網咖搶票，幾乎癱瘓售票系統，粉絲高喊買不到票，希望未來加場或實行實名制，杜絕黃牛問題。
為迎接天后到來，高雄飯店、車票搶破頭，阿妹去年直播時和粉絲聊天，關心歌迷買票狀況，聽到一票難求的狀況，她一臉不可思議地說「不會吧，開這麼多場耶，怎麼還搶不到」，還開玩笑說要加場解決問題，主辦單位從善如流，經過審慎評估後釋出部分視野較差的區域，滿足粉絲親臨現場的渴望，門票預計3/17開賣，詳情請洽拓元售票系統。