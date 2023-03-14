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阿妹粉絲快來搶！高雄10場演唱會悄釋票　3/17開賣

▲張惠妹月底將在高雄巨蛋連唱10場，突破自我紀錄。（圖／聲動娛樂提供）
▲張惠妹月底將在高雄巨蛋連唱10場，突破自我紀錄。（圖／聲動娛樂提供）

記者江芷稜/綜合報導

天后張惠妹月底在高雄連開10場aMEI ASMR 世界巡迴演唱會，犒賞南部歌迷，沒想到開賣後門票秒殺，仍有人哀怨買不到票，反倒是黃牛賣票賺取暴利，歌迷瘋狂提出再加場的建議，阿妹在直播時也透露會考慮，而經過審慎評估，主辦單位宣布最後釋票，加開特A區、特C區、紅220、橙207等部分舞台視線遮蔽區，希望滿足大家的願望。

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▲張惠妹近日在美國巡迴演出相當成功。（圖／聲動娛樂提供）
▲張惠妹巡迴演出相當成功，出現一票難求狀況。（圖／聲動娛樂提供）
阿妹演唱會幾乎是票房保證，去年的台北小巨蛋12場演唱會門票，不到10分鐘就賣完，堪稱樂壇奇蹟，即使在不能用力唱跳《三天三夜》的限制上，依舊讓歌迷應到如癡如醉，為了滿足南部粉絲見到偶像的嚮往，阿妹南下高雄辦10場演唱會，沒想到黃牛直接包下網咖搶票，幾乎癱瘓售票系統，粉絲高喊買不到票，希望未來加場或實行實名制，杜絕黃牛問題。

▲張惠妹「全球人壽 aMEI ASMR世界巡迴演唱會」迎來最後一場。（圖／聲動娛樂提供）
▲為滿足粉絲願望，張惠妹特地南下連開10場演唱會。（圖／聲動娛樂提供）
為迎接天后到來，高雄飯店、車票搶破頭，阿妹去年直播時和粉絲聊天，關心歌迷買票狀況，聽到一票難求的狀況，她一臉不可思議地說「不會吧，開這麼多場耶，怎麼還搶不到」，還開玩笑說要加場解決問題，主辦單位從善如流，經過審慎評估後釋出部分視野較差的區域，滿足粉絲親臨現場的渴望，門票預計3/17開賣，詳情請洽拓元售票系統。

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