這縣市今先領6000元！領錢QA懶人包秒懂：錯過不能補領

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A：只要在今年1月12日前，將戶籍設在竹北市，就可以領取。不分年齡、人人都可領。
📍Q：什麼時候發？怎麼領？
A：竹北市6000元紓困金採3階段發放。
第1階段免申請3/15直接入帳：暖心為弱勢族群提供便捷的優先服務，不須申請，3月15日直接匯款入帳，適用對象包含竹北市列冊的低收、中低收入戶、66歲以上領有公所健保補助之長輩。
第2階段3/18上午9時到3/25線上申請：市民可上竹北市公所24小時線上申請網址（6000.zhubei.gov.tw），依序確認本人資料、上傳身分證正面及匯款存摺。
第3階段4/8-4/10領現金：請市民攜帶本人身分證，若要委由他人代領相關委託書及相關證明文件，依通知單至指定發放站領取。
📍Q：線上E化申請要準備什麼資料嗎？
A：請備妥：戶號（查戶口名簿或戶籍謄本）、身分證字號、出生年月日、手機號碼、存摺帳戶封面，就能加速申請時間。
📍Q：未成年者可以自己領嗎？
A：不好意思，必須請爸爸或媽媽幫你線上申請。2005年3月16日之後出生的未滿18歲者，須由父母代領，匯款限定同一戶號內爸媽的帳戶，不可以用小孩的帳戶喔！而且申請時要檢附請領人身分證、戶口名簿或3個月內全戶戶籍謄本、請領人存摺帳戶封面等資料上傳。
📍Q：長輩不熟悉電腦操作怎麼辦？
A：不熟悉電腦操作者或高齡長輩，可以在「E化申請」期間（3/18-3/25）到斗崙里集會所（竹北市福興一路35巷51號），由專人提供諮詢及辦理線上申請。
📍Q：參與第2階段E化申請操作失敗怎麼辦？
A：E化申請無法補件也無法重新填寫，E化申請失敗將收到簡訊通知，請改採第3階段現場領取現金。
📍Q：E化申何時會收到錢？如何查申請進度？
A：透過E化申請經查驗正確，將依市民申請順序匯款入帳，預計4月4日前就能收到紓困金。3/18上午9時後，可上6000.zhubei.gov.tw查詢申請進度。
📍Q：我領了竹北6000元紓困金，還能領中央的6000元嗎？
A：當然沒有問題，也就是說再加上中央普發的6000元，竹北市民將有1萬2千元的進帳，真是太令人羨慕了！
📍Q：如果我超過3/15到4/10的3階段領取時間，還領得到嗎？
A：很遺憾通知您，竹北市公所表示，3階段發放期間終止後，市公所將不再提供紓困金領取服務。自己的錢，自己記得領，別錯失6000元。