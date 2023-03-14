麥當勞「雞塊買10送10」　OREO冰炫風、香鷄翅也買1送1

鄭文華咽喉癌逝世！醫揭好發年齡　「3致命因子」不要碰

▲《台灣霹靂火》編劇鄭文華去年12月因為咽喉癌逝世，醫師提醒，有抽菸、喝酒、嚼檳榔習慣的族群一定要特別小心。（圖／三立）
▲《台灣霹靂火》編劇鄭文華去年12月因為咽喉癌逝世，醫師提醒，有抽菸、喝酒、嚼檳榔習慣的族群一定要特別小心。（圖／三立）

記者張志浩/綜合報導

台灣電視史經典復仇劇《台灣霹靂火》、《台灣龍捲風》編劇鄭文華，去年12月因為咽喉癌離世，長眠於慈恩園。對此台北榮總耳鼻喉部喉頭頸科醫師許彥彬表示，咽喉癌的分類非常廣泛，但引發的原因不外乎是抽菸、喝酒、嚼檳榔導致，其好發年齡落在中壯年的50歲左右男性，患者初期常有吞嚥時感到疼痛、異物感和聲音突變等症狀，雖然致死率相較於肝癌、肺癌等還低，但仍是不可忽視的疾病。

我是廣告 請繼續往下閱讀
許彥彬指出，咽喉癌可拆為「咽」和「喉」分類，咽包括「口咽」和「下咽」，「喉癌」則是較獨立分種，而上述所有癌症，都和「口腔癌」共屬「頭頸癌」的大分項中，許彥彬進一步解釋，咽喉癌的主要成因大致上是「菸和酒」，口腔癌則是菸、酒加上檳榔。

▲菸、酒、檳榔都會刺激交感神經興奮，並壓抑勃起的副交感神經作用，雖然並非直接影響性功能，但長期下來也難說不會導致男性陽萎不舉的可能。（圖／ingimage）
▲菸、酒、檳榔是導致咽喉癌的主要原因，好發年齡落在中壯年的50歲左右男性。（圖／ingimage）
了解咽喉的主要分類後，許彥彬提及，若患者是「口咽癌」或「下咽癌」，初期在進食時，會察覺到疼痛和異物感，「喉癌」除了上述兩症狀外，還會出現變聲，因此在診斷上，喉癌的早期發現機率比口咽癌和下咽癌高，不過有些患者是在腫瘤轉移到脖子，出現淋巴腫大的不適感後才就診，此時癌症至少大約都來到第三期，在治療和控制上就會較有難度。

許彥彬接著說道，由於咽喉癌並不能用肉眼判斷，因此患者就醫後，會先進行內視鏡和電腦斷層判斷病症，並觀察是否有淋巴的擴散，後續治療上，若是「喉癌」，通常可用雷射手術拿掉初期病兆，但若是「口咽癌」或「下咽癌」，則要看腫瘤位置評斷是否該手術，總歸來說，咽喉癌以手術和放射治療兩類為主，並視情況進行化學治療。

許彥彬指出，在治療過後，咽喉癌的復發率也是看腫瘤位置，若是在聲帶、喉嚨上，且初期就以手術切除的話，控制率可達90％，但若是後期已有出現腫瘤轉移，控制率會下降許多；提醒民眾，若有抽菸、喝酒、嚼檳榔的習慣建議慢慢改善，以免累積一定年數後導致疾病纏身，而若本身就已有咽喉癌且今行過治療的族群，初期每1至3個記得進行回診追蹤，並杜絕所有的菸酒檳榔，才能迎接更美好的人生。

《台灣霹靂火》編劇鄭文華癌逝　「一支番仔火」成經典

辜寬敏肺腺癌逝！沈默殺手發現時多晚期　4大症狀要小心

張育成不孤單！愛爾達獲大聯盟轉播權　每天4場比賽爽看

白色情人節優惠！四大超商咖啡包：拿鐵、卡布奇諾買1送1

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀