鄭文華咽喉癌逝世！醫揭好發年齡　「3致命因子」不要碰

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了解咽喉的主要分類後，許彥彬提及，若患者是「口咽癌」或「下咽癌」，初期在進食時，會察覺到疼痛和異物感，「喉癌」除了上述兩症狀外，還會出現變聲，因此在診斷上，喉癌的早期發現機率比口咽癌和下咽癌高，不過有些患者是在腫瘤轉移到脖子，出現淋巴腫大的不適感後才就診，此時癌症至少大約都來到第三期，在治療和控制上就會較有難度。
許彥彬接著說道，由於咽喉癌並不能用肉眼判斷，因此患者就醫後，會先進行內視鏡和電腦斷層判斷病症，並觀察是否有淋巴的擴散，後續治療上，若是「喉癌」，通常可用雷射手術拿掉初期病兆，但若是「口咽癌」或「下咽癌」，則要看腫瘤位置評斷是否該手術，總歸來說，咽喉癌以手術和放射治療兩類為主，並視情況進行化學治療。
許彥彬指出，在治療過後，咽喉癌的復發率也是看腫瘤位置，若是在聲帶、喉嚨上，且初期就以手術切除的話，控制率可達90％，但若是後期已有出現腫瘤轉移，控制率會下降許多；提醒民眾，若有抽菸、喝酒、嚼檳榔的習慣建議慢慢改善，以免累積一定年數後導致疾病纏身，而若本身就已有咽喉癌且今行過治療的族群，初期每1至3個記得進行回診追蹤，並杜絕所有的菸酒檳榔，才能迎接更美好的人生。