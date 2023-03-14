「伯公」籲團結藍軍　鍾東錦撤回對國民黨之訴

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鍾東錦擔任國民黨苗栗縣黨部主委期間，出錢出力，透過支援全縣防疫工作、親送愛心便當慰勞醫護人員、巡迴100場公投說明會、接連18鄉鎮市傾聽之旅以及捐薪百萬救助弱勢家庭與學童獎助學金，積極表態參選縣長。
但國民黨卻以排黑條款將鍾東錦排除，另提名前水利會長謝福弘參選苗栗縣長。後因鍾東錦堅持參選到底，除原任黨部主委遭解職外，甚至遭開除黨籍，6年內不得請求恢復黨籍。
鍾東錦認為，國民黨針對黨員選舉辦法早已有一套運作機制，不應受到黨外人士的危言聳聽，而遭到破壞，當時更獲得來自黃復興黨部、青工會、婦女會與立法委員陳玉珍等多個社團組織、政壇友人的聲援、鼓勵，於是透過律師向法院提出「確認鍾東錦之中國國民黨員資格存在」之起訴。
選舉結束，鍾東錦以壓倒性票數贏得苗栗縣長選戰，他並表示至今仍以「藍軍小兵」自居，期望能夠為團結台灣盡一份心力，讓曾經擔任中國國民黨榮譽主席的吳伯雄「伯公」十分讚賞，進而力勸鍾東錦應以大局為重，尤其面對即將到來的總統與立委大選，更要以「團結藍軍」為最優先考量。
鍾東錦表示，曾任多項國家要職的客家大老吳伯雄「伯公」目前雖然退出幕前，仍憂國憂民，不時用自身經驗拔擢政壇後輩，為國民黨推舉青年才俊，鍾東錦深感佩服，因此決定採納「伯公」建議，近期將請律師撤回本件起訴，至於是否能夠重新回到國民黨，鍾東錦表示，加入國民黨已超過20多年，將尋求依黨內申訴管道救濟，但不管有沒有黨證，都不會影響為鄉親打拚服務、為苗栗爭取建設的心。