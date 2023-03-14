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虎航新增日本高知直飛！旅行社免2萬出發　7天狂賣數百組

▲四國新航點，台灣虎航五月開始直飛高知，燦星推出獨家包機行程。（圖／燦星提供）
▲四國新航點，台灣虎航五月開始直飛高知，燦星推出獨家包機行程。（圖／燦星提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

疫情解封後，日本成為台人旅遊首選，台灣虎航除了插旗泰國普吉島外，也將定期直飛日本四國高知縣，帶旅客體驗日本深度之旅，同時燦星旅行社也搶先簽下獨家包機，推出一共四大行程，出發只要2萬5900元，加上孝親優惠專案，符合條件可折到8000元，等於最低免1萬8就可以出發。

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台灣虎航直飛高知航班，將於5月10日起至10月28日期間每週兩班，為期約半年共50架次。四國是日本保持最完整的秘境，也被旅遊雜誌《Lonely Planet》評選爲「2022年最優良的旅遊景點」。虎航董事長陳漢銘表示台灣虎航作為空中橋樑的角色，藉由本次的三方合作，希望促進更多台日雙邊交流的機會，也提供去四國旅遊更加實惠的選擇。

▲日本高知縣知事濵田省司（中）、台灣虎航董事長陳漢銘（右）與燦星旅遊總經理殳蓁蓁（左）簽署合作意向書，也互贈特色禮物。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲日本高知縣知事濵田省司（中）、台灣虎航董事長陳漢銘（右）與燦星旅遊總經理殳蓁蓁（左）簽署合作意向書，互贈特色禮物。（圖／記者鍾怡婷攝）
燦星旅行社總經理殳蓁蓁提到，高知屬於日本深度之旅，過去受到航班限制，造訪的台灣消費者比較少，直航開放後只要兩小時就能抵達，也吸引許多旅客關注，燦星高知套裝行程上禮拜開賣，不到一星期已經有兩百多組客人下訂，該航班機位可乘載179名旅客，燦星看好銷售業績可達八成以上。

燦星本次與高知獨家包機「台北桃園－高知」，每週三、六出發，早去午回的熱門時間，去程8:40搭機、回程14:00。四天行程最低只要25900元就能出發，搭配孝親優惠專案，旅客年滿50歲折5000，依此類推最高80歲折到8000元，母親節帶媽媽去旅行，長輩旅費最低不用1萬8，就能體驗「日本三大秘境」之一的德島大步危、米其林三星庭園栗林公園、名湯饗宴。

日本高知縣知事濵田省司受訪表示，疫情阻礙了許多外國旅客造訪日本，本次為高知縣首次接受海外定期航班包機，希望透過本次合作讓更多台灣旅客了解高知，創下無限的商機。

▲燦星旅遊取得高知縣支持，獨家取得「志國土佐 時代黎明物語」（黎明號）觀光列車保留席位。（圖／燦星提供）
▲燦星旅遊取得高知縣支持，獨家取得「志國土佐 時代黎明物語」（黎明號）觀光列車保留席位。（圖／燦星提供）
▲高知縣全縣面向太平洋，有著足以代表日本原鄉風景的清流四萬十川及仁淀川等優美景緻。
▲高知縣全縣面向太平洋，有著足以代表日本原鄉風景的清流四萬十川及仁淀川等優美景緻。（圖／燦星提供）

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